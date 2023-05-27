هل يحبك زوجك؟ 3 علامات تقدّم لك الإجابة

في ظل الأنشطة والمفاجآت المبهرة التي يظهرها الأزواج على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل حفل ضخم ينظمه الزوج لزوجته، أو الهدايا الثمينة، أو الرحلات التي تحتاج إلى تكاليف باهظة ومجهود عظيم للتخطيط، قد تشعرين بالإحباط، أو ربما يراودك الشك نحو مدى حب زوجك لكِ.

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ولكن يجب أن تدركي أن اللقطات المبهرة التي يظهرها البعض ليست هي الحياة، ولا تعني وجود الحب بالضرورة، وليست هي الدليل الوحيد على الحب، فهناك علامات وأدلة قد تبدو عادية، ولكنها تؤكد أن زوجك يحبك بصدق.

إذا كنتِ تتساءلين "هل يحبني زوجي؟" فالعلامات التالية تساعدك على معرفة الإجابة:

1- المنقذ في الأزمات

فكري في كل أزمة مررتِ بها، هل كان زوجك هو المنقذ؟ سواء كانت أزمة بسيطة مثل وعكة صحية، أو أزمة كبرى في العمل أو على المستوى العائلي أو الاجتماعي، فإن مبادرة زوجك لإنقاذك وحل الأزمة من أجلك، أكبر دليل على أن هذا الرجل يحبك ويهتم لأمرك ويرغب في سعادتك.



2- يهتم بالتفاصيل البسيطة

زوجك يعرف أنكِ تحبين نوع معين من المخبوزات، فيحضره لكِ قبل أن تستيقظي في الصباح، ويعرف أنكِ تكرهين رائحة البيض، فيحضر فطور الأطفال بدلاً منكِ، ويعرف أنكِ تفضلين لوناً موسيقياً ما فيختاره كلما ركبتِ معه السيارة. تلك التفاصيل على قدر بساطتها، فإنها تخبركِ بأن زوجك يحبك حباً عميقاً.



3- يساعد بهدوء

إذا كان زوجك يساعدك في كل ما يخص المنزل والأطفال أو الواجبات الاجتماعية، من دون أن تطلبي منه ذلك، ودون أن يَمِنّ عليكِ بمساعداته، فهو حقاً يحبك.