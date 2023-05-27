4 طرق تعالج مشكلة نقص معدل "العلاقة الحميمة".. ما هي؟

العلاقة الحميمة من أهم عوامل استقرار الزواج، فهي تعزز الانسجام بين الزوجين، وتزيد الشعور بالرضا والسعادة، لذا فإن الحفاظ على العلاقة الحميمة من حيث الجودة والمعدل، أمر ضروري للحفاظ على استمرار الزواج.

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وفي حال انخفاض معدل العلاقة الحميمة، يواجه الزوجان أزمة تحول بينهما وبين السعادة الزوجية، الأمر الذي يستدعي بذل الجهد من أجل التغلب على هذه المشكلة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الطرق التالية:



1- التواصل المستمر وفي حال انخفاض معدل العلاقة الحميمة، يواجه الزوجان أزمة تحول بينهما وبين السعادة الزوجية، الأمر الذي يستدعي بذل الجهد من أجل التغلب على هذه المشكلة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر الطرق التالية:

التواصل بين الزوجين لا يغني عن العلاقة الحميمة، ولكنه تمهيد للعلاقة، فالتواصل المستمر يعزز التفاهم والانسجام بين الزوجين، ويجعلهما أكثر إقبالاً على التقرّب لبعضهما، وبالتالي تزداد فرص ممارسة العلاقة الحميمة.



لذلك، احرصي على التواصل مع زوجك يومياً ولو نصف ساعة، فهذا الوقت يجعلكما أكثر انسجاماً وحميمية، وبالتالي يزداد معدل العلاقة الحميمة تلقائياً.



2- الحديث عن معدل العلاقة

عندما يكون الزوجان على تواصل جيد، يكون من السهل مناقشة أي قضية بانفتاح وشفافية، لذا فإن مناقشة العلاقة الحميمة من حيث الجودة والمعدل، يكون أمراً مطروحاً بدون خجل أو قلق من رد الفعل.



تحدثي مع زوجك بانفتاح وشفافية عن احتياجاتك من العلاقة، وتوقعاتك عن معدل العلاقة الذي يشعركِ بالرضا، واتفقي معه على مواعيد ثابتة للعلاقة.



3- مناقشة أخطاء العلاقة

قد يقل معدل العلاقة الحميمة بسبب أن هناك أخطاء يرتكبها أحد الطرفين أو كلاهما، فيصابا بالإحباط، وبالتالي يفقدا الشغف تجاه العلاقة. لذا من المهم مناقشة أخطاء العلاقة، من أجل تحسين جودتها، وتحقيق مستوى أعلى من الرضا، وبالتالي يزداد الإقبال على العلاقة الحميمة لأنها تلبي الاحتياجات وتحقق الرضا بالمستوى المطلوب.



4- الاتفاق على إشارة

من أسباب نقص معدل العلاقة الحميمة أيضاً هو عدم مبادرة الزوج لطلب العلاقة الحميمة خوفاً من أن تكون الزوجة غير مستعدة، لذا فالاتفاق على إشارة تعلن عن طريقها الزوجة استعدادها للعلاقة، سوف يكون حلاً جيداً للمشكلة. (نواعم)