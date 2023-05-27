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المرأة

الهالات الصفراء تحت العينين.. الأسباب والحلول

Lebanon 24
27-05-2023 | 14:00
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لا بدَّ أنكِ مررتِ بتجربة ألا تكون عيناكِ مشرقتين، وبروز بعض الأشياء حولها، مثل: الانتفاخ أو الهالات السوداء، وذلك بسبب عدم حصولكِ على النوم الجيد، أو تناولكِ الأطعمة المالحة قبل النوم، وعدم شرب كميةٍ كافية من الماء، أو إرهاق العمل.
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وكما أن قلة النوم والإرهاق من الأسباب الرئيسية التي تساهم في حدوث الهالات السوداء تحت العينين وزيادة تفاقمها، فهي أيضاً تؤدي إلى مجموعة متنوعة من العوامل، التي تعمل على ظهور دوائر داكنة بدرجات مختلفة، من الأصفر أو البني أو الأرجواني أو الأزرق تحت العينين أيضاً.


كيف تتشكل الهالات الصفراء؟
في البداية، يجب أن تعرفي أن تلك الهالات الصفراء ليست سبباً يدعو للقلق الطبي، إلا أنه وفي حال كنتِ تعانين من تورم أو حكة أو احمرار في العين أو حولها، فعليكِ بالبحث عن طبيب، لأن هذا قد يعني شيئاً في ما يتعلق بصحتك.
أما إذا كنتِ تلاحظين وجود الهالات السوداء ذات التداخلات الصفراء، فإن ذلك عادة يأتي نتيجةً للجينات، والتهاب الجلد، والحساسية، والهرمونات، واحتباس الماء، والشيخوخة، وسوء الدورة الدموية، والتعرض المفرط لأشعة الشمس، وزيادة استهلاك الملح، أو بسبب قلة النوم، كما ذكرنا سابقاً.
وعادةً، يكون الأشخاص ذوو البشرة الداكنة أكثر عرضة للإصابة بها بسبب جيناتهم، وكذلك يميل كبار السن للحصول عليها بسبب شيخوخة الجلد.
ونظراً لذلك، من المهم تحديد سبب ظهور تلك الهالات الصفراء المظلمة تحت عينيك، إذ يساعد ذلك على معالجة المشكلة بشكل أفضل وتصحيحها.

الحلول:
هناك العديد من الحلول، التي يمكن اتباعها من أجل علاج هذه المشكلة، بدءاً من تغيير نمط الحياة إلى المراهم ومنتجات العناية بالبشرة المختلفة، إلا أنه عادةً يحقق المزج بين الاثنين أفضل النتائج، ويساعدكِ في الحصول على بشرةٍ صافية وعيون مشرقة.
بدايةً، يعد الحصول على ساعاتٍ كافية من النوم الجيد إحدى الطرق الرئيسية للتخلص من الهالات السوداء والصفراء، حيث يجب على البالغين، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، أن يحصلوا على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.
كما يمكن أن يساعدكِ استخدام الوسائد الإضافية لرفع رأسكِ في منع وصول السوائل إلى أسفل عينيكِ، ما يؤدي إلى تقليل الانتفاخ عند الاستيقاظ في الصباح.
وإلى جانب ذلك، يمكنكِ استخدام الخيار أو أكياس الشاي المجمدة أو الكمادات الباردة للمساعدة في منع الانتفاخ والتخلص من الهالات السوداء، وعليكِ أيضاً تقليل تناول الأطعمة المالحة وعدم تناول الكحول، وتجنب منتجات التبغ واستخدام واقي الشمس بانتظام. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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