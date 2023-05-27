فنانة شهيرة تكشف عن عادة غريبة تلازمها خلال المشاكل

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن عادة تلازمها دائماً في أي شجار أو خلاف مع أي شخص.



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وعن الصفة التي تتمنى ألا تتصف بها ابنتها قالت: "الكسل، والعصبية".





ةكشفت عن اسم الفنان الذي تتمنى العمل معه، وقالت: "كتير لكن أتمنى العمل مع خالد النبوي ومنى زكي". وخلال حلولها ضيفة على برنامج "تفاعلكم: 25 سؤالا"، الذي تقدمه المذيعة سارة الدندراوي، ردت حنان على سؤال: "ليه لما بتتخانقي بتستخدمي اللغة العربية الفصحى؟ فأجابت: "لأنني أجد فيها المعنى الذي أريد أن أوصله، يمكنني أن أوبخ الشخص دون أن أجرحه أو ألفظ ألفاظاً نابية أو أتدنى بالحوار".وعن الصفة التي تتمنى ألا تتصف بها ابنتها قالت: "الكسل، والعصبية".ةكشفت عن اسم الفنان الذي تتمنى العمل معه، وقالت: "كتير لكن أتمنى العمل مع خالد النبوي ومنى زكي".

وعن سبب غيابها عن السينما قالت: "أين السينما؟ تقدم أعمالاً الآن لطيفة لكنها قليلة في الماضي كنا نقدم 50 أو 60 فيلمًا في العام الآن سبعة أفلام مثلاً".





ومؤخراً شاركت حنان في رمضان 2023 في مسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد السعدني، خالد الصاوي، حسين فهمي، هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد فهمي، ريم مصطفى، هدى المفتي، وعدد كبير من النجوم، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للأديب الراحل يوسف إدريس، تأليف وإخراج خالد يوسف. (لها)