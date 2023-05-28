ماغي بو غصن: زوجي كان يرغب أنّ أبقى إلى جانب أولادي

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كشفت الفنانة ماغي بو غصن أن زوجها المنتج جمال سنان لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد أن كانت قد انقطعت عنه لسنوات، مؤكدة أنه رغم ذلك، فقد وفّر لها الكثير من الدعم في مشوارها الفني.وقالت بو غصن في حوار تلفزيوني على هامش تواجدها في قمة فوربس لنساء الشرق الأوسط، إن زواج أي فنانة من منتج هو راحة كبيرة لمستقبلها؛ لأن وجوده يضمن لها حرية التعبير والتواجد بشكل دائم.وأضافت أن زوجها هو الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية؛ لأن زواجها منه وفّر لها راحة كبيرة وساعدها على أن تكون موجودة بشكل أكبر في الأعمال الفنية في الوقت الذي ترغبه، لافتة إلى أنها عندما تزوجته كان لا يعرفها كممثلة بالرغم من امتهانها التمثيل لسنوات.وأكدت أن دعم المنتجين لزوجاتهم الفنانات شيء حقيقي، معلقة: "مابدنا نتخبى وراء إصبعنا".وكشفت بو غصن أن زوجها لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد 7 سنوات من ابتعادها، وكان يرغب أن تبقى إلى جانب أولادهما بسبب سفره الدائم.وبينت أنه دعمها في العودة إلى التمثيل بعدما لاحظ حزنها ومرضها الشديد بسبب ابتعادها عن الفن، لافتة إلى أن زوجها يتمتع بذكاء شديد و"نظرته في أي عمل تقوم به لا تخيب"، على حد قولها. (فوشيا)