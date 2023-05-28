Advertisement

المرأة

ماغي بو غصن: زوجي كان يرغب أنّ أبقى إلى جانب أولادي

Lebanon 24
28-05-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1071578-638208721715555322.jpg
Doc-P-1071578-638208721715555322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة ماغي بو غصن أن زوجها المنتج جمال سنان لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد أن كانت قد انقطعت عنه لسنوات، مؤكدة أنه رغم ذلك، فقد وفّر لها الكثير من الدعم في مشوارها الفني.

وقالت بو غصن في حوار تلفزيوني على هامش تواجدها في قمة فوربس لنساء الشرق الأوسط، إن زواج أي فنانة من منتج هو راحة كبيرة لمستقبلها؛ لأن وجوده يضمن لها حرية التعبير والتواجد بشكل دائم.
Advertisement

وأضافت أن زوجها هو الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية؛ لأن زواجها منه وفّر لها راحة كبيرة وساعدها على أن تكون موجودة بشكل أكبر في الأعمال الفنية في الوقت الذي ترغبه، لافتة إلى أنها عندما تزوجته كان لا يعرفها كممثلة بالرغم من امتهانها التمثيل لسنوات.

وأكدت أن دعم المنتجين لزوجاتهم الفنانات شيء حقيقي، معلقة: "مابدنا نتخبى وراء إصبعنا".

وكشفت بو غصن أن زوجها لم يكن يرغب بأن تعود إلى التمثيل بعد 7 سنوات من ابتعادها، وكان يرغب أن تبقى إلى جانب أولادهما بسبب سفره الدائم.

وبينت أنه دعمها في العودة إلى التمثيل بعدما لاحظ حزنها ومرضها الشديد بسبب ابتعادها عن الفن، لافتة إلى أن زوجها يتمتع بذكاء شديد و"نظرته في أي عمل تقوم به لا تخيب"، على حد قولها. (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-28
02:00 | 2023-05-28
23:30 | 2023-05-27
23:00 | 2023-05-27
16:00 | 2023-05-27
14:00 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website