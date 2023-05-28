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المرأة
إبنة جوني ديب: سعيدة للغاية من أجل والدي
Lebanon 24
28-05-2023
|
11:00
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أعربت الفنانة ليلي روز، ابنة الممثل الأميركي جوني ديب، عن إعجابها وفخرها بأدائه في فيلمه الجديد "جان دو باري" وذلك في افتتاح مهرجان كان السينمائي 2023.
وقالت روز: "أنا متحمسة وسعيدة للغاية من أجله، أمر رائع أنه استطاع تنفيذ مشروعٍ يفخر به، خاصة بعد تفاعل الجمهور والتصفيق الحار الذي دام 7 دقائق، وتلقاه بعد العرض".
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وأشادت في تصريحات تلفزيونية بأداء والدها، مشيرة إلى أنه قدّم شخصية رائعة، وبذل مجهودا كبيرا في الفيلم، حيث جسّد فيه شخصية "الملك لويس الخامس عشر"، وكان هذا الفيلم أول بطولة للنجم العالمي، منذ إيقافه عن العمل بسبب أزمته مع زوجته السابقة أمبر هيرد، ومحاكمة التشهير واسعة النطاق. (فوشيا)
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