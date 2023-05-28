دون الحاجة للبوتوكس.. 5 نصائح لإخفاء تجعيدة الأسد



Advertisement

تظهر تجعيدة الأسد لدى الأشخاص الذين يعبّرون كثيراً بوجوههم وفي قت مبكر جداً قد يكون بداية الثلاثينات، وهي من التجاعيد التعبيريّة التي تضفي قساوة على الوجه وتزداد حدّتها مع انخفاض إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة مما يفقد هذه الأخيرة متانتها وليونتها، وتؤدي عادة قطب الحاجبين باستمرار إلى ظهور تجعيدة الأسد في وقت مبكر ولكن بعض الحيل البسيطة كفيلة بتمليسها على النحو التالي: تتواجد تجعيدة الأسد بين الحاجبين، وهي من أول التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويعتمد علاجها عادةً على حقن البوتوكس التي تُساعد على تمليس هذه التجعيدة لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، ولكن هناك حلولا مؤقتة أخرى تسمح بإخفائها، تعرّفوا على 5 منها في التقرير التالي.تظهر تجعيدة الأسد لدى الأشخاص الذين يعبّرون كثيراً بوجوههم وفي قت مبكر جداً قد يكون بداية الثلاثينات، وهي من التجاعيد التعبيريّة التي تضفي قساوة على الوجه وتزداد حدّتها مع انخفاض إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة مما يفقد هذه الأخيرة متانتها وليونتها، وتؤدي عادة قطب الحاجبين باستمرار إلى ظهور تجعيدة الأسد في وقت مبكر ولكن بعض الحيل البسيطة كفيلة بتمليسها على النحو التالي:

1- تحضير البشرة جيداً

إنها الخطوة الأساسيّة التي تسمح بتمويه التجاعيد، ويُنصح باختيار مستحضر شديد الترطيب يُطبّق على كامل الوجه مع التركيز على منطقة تجعيدة الأسد. والأفضل يكون باختيار كريم غني بحمض الهيالورونيك، فهذا المكوّن النشط يُساهم في تعبئة التجاعيد وتمليسها كما يُعزّز اكتناز البشرة.



2- الاستعانة بمستحضر أساس مُملّس

ويُعتبر مستحضر الأساس من المستحضرات التي نتناسى استعمالها في روتين ماكياج البشرة، ولكنه فعّال جداً في تمويه التجاعيد، وتتوفر في الأسواق مستحضرات أساس تناسب كل أنواع البشرات: اختاروه بصيغة مُخفّفة للمعان في حالة البشرة الدهنيّة، وغنيّ بالأصباغ الخضراء في حالة المعاناة من احمرار البشرة... أما في حالة بروز تجعيدة الأسد، فيُنصح باعتماد مستحضر أساس مملّس يتمتع بتأثير خافٍ للعيوب يوحّد البشرة ويُساعد على تعبئة خطوطها، والأفضل أن يحتوي أيضاً على عامل حماية من الشمس يحارب تأثيرها الضار على البشرة.

3- استعمال كريم أساس بصيغة الشمع الكريمي

تتميّز تركيبة هذا المستحضر بكونها هجينة، إذ يختلط فيها الشمع بالكريم وهي الأفضل لتمليس جميع تجاعيد الوجه وأبرزها تجعيدة الأسد، تتمع هذه التركيبة بين الصيغة الكريميّة والمرونة مما يُساعدها في توحيد البشرة وتعبئة التجاعيد.



ويُنصح بتدفئة هذا المستحضر بين راحتي اليدين قبل تطبيقه على الوجه، على أن يتم استعمال إسفنجة رطبة لمدّة على الوجه والاعتدال في تطبيقه إذ تبقى إضافة المادة أسهل بكثير من إزالتها في هذا المجال.



4- لمسة قلم التصحيح السحريّة

يمكن إخفاء بعض التجاعيد من خلال تطبيق القليل من المُصحّح عليها. يُنصح باختيار كونسيلر تكون صيغته أكثر رقّة من صيغة كريم الأساس وبلون أفتح بدرجة واحدة من اللون الطبيعي للبشرة. يُطبّق الكونسيلر بلمسات صغيرة على مناطق الهالات الداكنة ومنطقة تجعيدة الأسد، بالإضافة إلى المنطقة الممتدة فوق قوس الحاجبين على أن تتمّ الاستعانة بالأصابع لتمويهه. يمكن إضافة القليل من كريم الأساس فوقه لتغطية التجاعيد بشكل مثالي.

5- تطبيق لمسة رقيقة من البودرة

تميل صيغة البودرة عادةً إلى إبراز التجاعيد والخطوط الدقيقة، ولذلك يُنصح بالابتعاد عن استعمال أنواع كريم الأساس التي تكون بصيغة البودرة.



تجنّبوا أيضاً استعمال البودرة المضغوطة لتوحيد اللون وتثبيت الماكياج واستبدلوها بالبودرة الحرّة التي تكون أكثر رقّة وشفافية. يكفي الاستعانة بفرشاة ماكياج متوسطة الحجم يتمّ تمريرها على كامل الوجه بعد وضع القليل من البودرة الحرة عليها مع التركيز على مناطق التجاعيد ومنها تجعيدة الأسد.