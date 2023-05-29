إطلالة إليسا "المتواضعة" في مصر تعرّضها للانتقادات.. شبهت نفسها بـ "فرعونية" (فيديو)

أحيت الفنانة إليسا حفلاً فنياً خيرياً، نظّمته مؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض القلب" في مصر بحضور الدكتور مجدي يعقوب.



وأطلت إليسا بملابس "كاجوال" بسيطة باللون الأسود، عبارة عن بنطال من القماش بقصّة ضيقة مع قميص شفاف، واكتفت بارتداء حمالة صدر سوداء تحتها، وانتعلت حذاء نسائي بكعب عالي وتزيّنت بأقراط متدلية.

وعبّرت إليسا عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، مقدّرةً كل الأعمال التي يقوم بها الدكتور يعقوب لمساعدة المرضى.



ومازحت إليسا الحضور بالإشارة إلى أن حبّها لمصر دائماً استثنائي، وأن المقرّبين منها يقولون إنها كانت "فرعونية صغيرة في الحياة السابقة".(لها)



