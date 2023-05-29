غضب حبيب هاندا آرتشيل في المطار.. ماذا حصل؟

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قبل ساعات، عادت هاندا آرتشيل بطلة "أنت إطرق بابي " من فرنسا بعد مشاركتها الأولى ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بإعتبارها الوجه الدعائي لإحدى أشهر ماركات المثلجات العالمية.وعند تواجدها بالمطار برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي هاكان صابانجي، إلتقطت بكاميرات الصحفيين بمجرد وصولها لقاعة الوصول.غضب هاكانفقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية أن هاكان صابانجي الذي حضر فعاليات مهرجان كان السينمائي برفقة حبيبته هاندا آرتشيل عبر عن إستيائه للصحفيين عند تواجدهم بالمطار لإستقبال حبيبته هاندا وسؤالها عن آخر أخبارها، ولكن فوجىء الصحفي التركي الشهير عاكف عند لقائه بهما بغضب هاكان صابانجي وتوجيه له اللوم على متابعته لهما حتى بالمطار ولكن عاكف رد عليه سريعاً بأن هذا عمله وانه إذا شاهد هاندا يومياً، عليه أن يقوم بتصويرها على الفور، وبدا على الثنائي الكثير من الإرهاق بمجرد وصولهما المطار.أفضل وجهأما ماركة Magnumالتي سافرت هاندا إلى كان لتكون الوجه الدعائي لها هناك فقد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أن هاندا آرتشيل هي أفضل وجه إعلاني لها على مدار السنوات الماضية.والمعروف أن ساريناي ساريكايا كانت الوجه الإعلاني لنفس الماركة خلال السنوات الأخيرة. (نواعم)