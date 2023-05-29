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المرأة

هل يحبك زوجك؟ إليكِ 4 علامات لمعرفة الإجابة

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:00
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إذا كنتِ تتساءلين "هل يحبني زوجي؟" فالعلامات التالية تساعدك على معرفة الإجابة. تابعي القراءة لتعرفي إذا كان زوجك يحبك أم لا.

1- المنقذ في الأزمات
فكري في كل أزمة مررتِ بها، هل كان زوجك هو المنقذ؟ سواء كانت أزمة بسيطة مثل وعكة صحية، أو أزمة كبرى في العمل أو على المستوى العائلي أو الاجتماعي، فإن مبادرة زوجك لإنقاذك وحل الأزمة من أجلك، أكبر دليل على أن هذا الرجل يحبك ويهتم لأمرك ويرغب في سعادتك.
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2- يهتم بالتفاصيل البسيطة
زوجك يعرف أنكِ تحبين نوع معين من المخبوزات، فيحضره لكِ قبل أن تستيقظي في الصباح، يعرف أنكِ تكرهين رائحة البيض، فيحضر فطور الأطفال بدلاً منكِ، يعرف أنكِ تفضلين لون موسيقي ما فيختاره كلما ركبتِ معه السيارة. تلك التفاصيل على قدر بساطتها، فإنها تخبركِ بأن زوجك يحبك حباً عميقاً.

3- ثابت في الأزمات
عندما تعصف أزمة بأسرتكم، فإن ثبات زوجك دليل أنه متمسك بهذه الأسرة، قد لا يحضر لكِ الفطور في الفراش، أو يفاجؤك بخاتم من الألماس في حفل رائع، ولكن هذا الرجل الثابت المتمسك بحياتكما، بالتأكيد يحبك.

4- يساعد بهدوء
دون أن تطلبي منه، ودون أن يذكر مساعداته لكِ ولأطفالكما، إنه يساعد بكل ما يستطيع لأنه فقط يحبك ويضع راحتك هدفاً له. فإذا كان زوجك يساعدك في كل ما يخص المنزل والأطفال أو الواجبات الاجتماعية، دون أن تطلبي منه، ودون أن يَمِنّ عليكِ بمساعداته، فهو حقاً يحبك. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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