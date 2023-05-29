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المرأة

لكل سيدة.. هكذا تظهرين بإطلالة كلاسيكية أنيقة وفخمة

Lebanon 24
29-05-2023 | 16:00
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قالت خبيرة الموضة الألمانية سونيا جراو إن توليفة الأسود والبني تتربع على عرش الموضة النسائية في 2023 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت جراو أن درجات البني الفاتحة إلى المتوسطة تتناغم بصورة أفضل مع الأسود، مشيرة إلى أنه ينبغي عند التنسيق مراعاة أن درجات البني تجذب الأنظار، في حين أن الأسود يعمل على إخفاء المناطق المعيبة.
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