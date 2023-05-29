3 تطبيقات تُفيد كل سيدة حامل.. تعرفي إليها

الحمل تجربة مختلفة وقوية ومؤثرة لا يمكن للنساء نسيانها، بسبب خصوصيتها وحميميتها والحياة الجديدة التي تنتج عنها. وخلال فترة الحمل، تحدث تغييرات كثيرة على المرأة، سواء جسدية أو نفسية، ولا بد لها من العناية بنفسها وبالجنين الذي ينمو ويتشكّل يوماً بعد يوم في أحشائها.

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ومع التطور الكبير الحاصل في التكنولوجيا، خرجت إلى النور تطبيقات إلكترونية كثيرة تساعد النساء على تجاوز فترة الحمل بسلام وأمان. ومع التطور الكبير الحاصل في التكنولوجيا، خرجت إلى النور تطبيقات إلكترونية كثيرة تساعد النساء على تجاوز فترة الحمل بسلام وأمان.

وفي ما يلي، إليك 3 تطبيقات تقدم إرشادات للحوامل:

1- تطبيق "بريغنانسي+" (Pregnancy+)

يضم مجموعة متنوعة وشاملة من المعلومات والنصائح لكل مرحلة من مراحل الحمل، بحيث يتم إرسال رسائل يومية للمستخدِمات مصممة خصيصاً لهن مع نصائح عملية لكيفية التعامل يوماً بيوم مع تقدم الحمل.



كما يضم التطبيق مجموعة من التمارين الرياضية المخصصة للحوامل، ومعلومات ونصائح شاملة حول الرضاعة الطبيعية بعد الولادة، وكيفية القيام بها بشكل صحيح.



ويحتوي على نموذج ثلاثي الأبعاد يسمح بتكبير الصور من مختلف الزوايا، مما يمكّن الأم من متابعة نمو طفلها بشكل دقيق وتفصيلي داخل الرحم. كما يقدم الأدوات والنصائح اللازمة للتخطيط لفترة الحمل والولادة، مثل ما يجب أن تحتوي عليه حقيبة الولادة التي يجب أن تأخذها الحامل إلى المستشفى.



ويتيح التطبيق لزوجكِ، كذلك، إمكانية تتبع الحمل ومتابعة نمو الجنين وتطور الحمل عموماً. هذا التطبيق مجاني، ومتوفر بمتجري "آبل" (Apple) و"غوغل بلاي" (Google play).



التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:



- تقييم "غوغل بلاي": 4.7 نجمات، وقد حمّله أكثر من 10 ملايين شخص في العالم.



- تقييم "آبل ستور": 4.8 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.



2- تطبيق "دبليو تي إي" (Pregnancy and Baby Tracker: WTE)

مجاني ومتوفر على متجري متجري "آبل" و"غوغل بلاي" ويتيح للحامل متابعة نمو طفلها ومقارنته بحجم الفواكه والحيوانات المختلفة، فنجد فيه مثلا عبارات من قبيل: طفلك اليوم وصل إلى حجم حبة مشمش طازجة، وغيرها من المقارنات اللطيفة والدقيقة التي تبعث على الابتسام، وتعطي شحنة إيجابية للحامل.



ويتضمن التطبيق كذلك صورا وعروضا ثلاثية الأبعاد للجنين، مما يمكّن الأم من متابعة تطوره يوما بيوم وبدقة بالغة، بالإضافة إلى معلومات عن تطوّر الجنين التشريحي وما يحدث لجسد الأم من تغيرات، والأعراض الشائعة للحمل وكيفية التعامل معها، والموعد المتوقع للولادة، وتقويم يومي لمساعدة الأم.



كما يحتوي على شبكة اجتماعية قوية تجمع الكثير من الحوامل ضمن مجموعات منفصلة للأمهات اللواتي سيلدن طفلهن في شهر معين أو منطقة محددة، وغير ذلك من الخصائص والمميزات.



التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:



- تقييم "غوغل بلاي": 4.8 نجمات، وقد حمّله أكثر من 5 ملايين شخص في العالم.



- تقييم "آبل ستور": 4.9 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور.



3- تطبيق "ويب ميد بريغنانسي" (WebMD Pregnancy)

مجاني متوفر على متجر "آبل" فقط، ويقدم معلومات شاملة وكاملة وموثوقة للحوامل حول كل ما يتعلق بالحمل والولادة.



باستخدام هذا التطبيق، يمكنكِ تتبع ركلات الطفل، ووزنك، وضغط دمك، وفي آخر المشوار انقباضات الولادة في رحمك. ويُمكّنك أيضاً من تسجيل الأسئلة التي تريدين طرحها على طبيبك في موعدك التالي، وعمل قوائم مرجعية حول معدات الأطفال التي يجب شراؤها، وما يجب أن تأخذيه معك في حقيبة المستشفى الخاصة بك عند الولادة.



التصنيف والتحميل وعدد المستخدمين:



- تقييم "آبل ستور": 4.5 نجمات، وعدد من حمّلوه غير مذكور. (الجزيرة نت)