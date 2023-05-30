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المرأة

نجمة مسلسل "التفاح الحرام" تؤجل موعد زفافها 24 ساعة لسبب غريب.. اليكم ما هو!

Lebanon 24
30-05-2023 | 02:00
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قررت الممثلة التركية إيدا إيجي نجمة مسلسل "التفاح الحرام"، تأجيل حفل زفافها لمدة 24 ساعة من أجل الاحتفال بعيد ميلادها، الذي كان سيصادف في اليوم ذاته من الزفاف.
 
تقارير فنية تركية ذكرت أن حفل زفاف إيجي كان بتاريخ 20 حزيران المقبل، لكنها قررت تأجيله إلى 21 أي اليوم التالي، إضافة إلى أن صديقتها شيفال سام ستكون متوفرة في هذا اليوم للغناء في الفرح.
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وشغلت علاقة إيجي وحبيبها لاعب كرة السلة بورهان تونجر التي بدأت منذ ما يقارب الـ 4 سنوات الجمهور، بعد أن تناقلت العديد من الأخبار في وقت سابق عن انفصالهما وعودتهما لأكثر من مرة.

وفي عام 2020 وتحديدًا خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الثنائي العيش معا في المنزل ذاته.

لكن في شهر نيسان من العام 2020 وبعد فترة قصيرة من انتقالهما معا، قامت أيدا إيجي بإلغاء متابعة حبيبها عبر إنستغرام، ليتم تداول أنباء عن انفصالهما، ولم يكشف الثنائي الأسباب التي أدت إلى إلغاء متابعة بعضهما.


وبعد مرور أشهر وتحديدًا في شهر فبراير من عام 2021 عادت أيدا لمتابعة حبيبها. (فوشيا)
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