بعد أزماتها الأخيرة.. شيرين عبد الوهاب تخفي زيادة وزنها بفستان فضفاض! (فيديو)

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء الأحد حفلاّ ضخماً على مسرح "بنش مارك" في جدّة، وذلك ضمن جولة حفلاتها في المملكة العربية السعودية.

وأطلّت شيرين بفستان سهرة ناعم وفضفاض مؤلف من قطعتين، الأولى على شكل بطانة ضيّقة وفوقها ثوب برّاق باللون الوردي الناعم ويتلألأ بالترتر الفضي.

وحرصت الفنانة المصرية على اختيار هذا الشكل من الملابس لإخفاء الوزن الزائد الذي اكتسبته بسبب الأزمات الشخصية التي تعيشها منذ فترة.

ومع بداية الحفل، وجّهت شيرين الشكر الى الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، قائلة: "أنا أكيد عايزة أشكر هيئة الترفيه لأنها عيّشتنا أحلى أيام حياتنا مع جمهورنا الغالي، وبشكر شركة "روتانا" المنظّمة للحفلة، وعايزة أشكركم إنتوا كمان".





وتفاعلت شيرين بحماسة مع جمهورها في الحفل بجدّة، قائلةً: "براحة علشان الدنيا حر ما تفرهدوش نفسكم من دلوقتي، أنا اللي بحبكم وبموت عليكم، وأنتم أحلى حاجة في الدنيا". (لها)