"كتبنا الكتاب".. الفنانة الشهيرة تعقد قرانها على شاب أميركي وهذه الصورة الأولى للعريس

احتفلت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين، بعقد قرانها على شاب أميركي من أصول مصرية، يعمل مدربا محترفا للياقة البدنية مساء أمس الإثنين.

وشاركت ميرنا جمهورها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع إنستغرام صورا، تجمعها بعريسها.

Advertisement







كما ونشرت العروس صورة مكتوب عليها "كتبنا الكتاب"، وصورة أخرى تجمعها بعريسها وعلقت عليها: "الحمد لله كتبنا الكتاب"، وظهرت بفستان أبيض بسيط من في مراسم عقد القران. كما ونشرت العروس صورة مكتوب عليها "كتبنا الكتاب"، وصورة أخرى تجمعها بعريسها وعلقت عليها: "الحمد لله كتبنا الكتاب"، وظهرت بفستان أبيض بسيط من في مراسم عقد القران.

وعمر عطية هو مصري أميركي الجنسية، ويعمل متخصصا في تدريبات اللياقة البدنية، واحتفل الثنائي بعقد قرانهما في أجواء عائلية. (سيدتي)