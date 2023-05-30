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المرأة

بعد تخليه عنها.. مدير أعمال شيرين السابق يتعاقد مع هذه النجمة

Lebanon 24
30-05-2023 | 14:00
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بعد ساعات على اعتذاره عن وقف التعامل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن الإعلامي إيهاب صالح عن توليه إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان.

ونشر صالح عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صوراً تجمعه بالفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وأكد خبر تعاونه معها. (لها) 
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المصدر: لها
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