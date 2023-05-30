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المرأة
سوزان نجم الدين تتعرض لهجوم بسبب منشور تعزيتها بأسامة الروماني
Lebanon 24
30-05-2023
|
16:00
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أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين موجة من الغضب بعد مشاركتها منشور نعي للممثل الراحل أسامة الروماني، معيدةً إلى الذاكرة الجدل الذي أحدثته بصورتها مع المخرج الراحل بسام الملا.
وفي التفاصيل، توجَّهت سوزان عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت فيديو لكواليس مشهد جمعها بالروماني من مسلسل "وثيقة شرف"؛ إذ ظهرت فيه جالسة على كرسي خشبي بفستان أسود قصير كشف عن ساقيها، بينما أمسكت بسيجارة.
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ويكتمل المشهد بمرور أسامة الروماني خلفها ذهابًا وإيابًا، قائلًا: "بتعرفي شو يعني كاتب يحب؟ يعني خلص قرر يرفع الراية ويستسلم. ويقول رسيت سفينتي ببر الأمان.. بتعرفي شو يعني واحد متلي قلبو قرر أخيرًا انو يحب..يعني وقف الزمن.. والوقت ماعاد إلو قيمة بالنسبة إلي".
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي امتعاضهم واستياءهم من طريقة سوزان في نعي الراحل، حيث وصفوها بـ"غير اللائقة"، فعلَّق أحدهم: "كان فيها تنزل التعزية بدون صورة معه او تنزل صورة بس اله بس كذب"، وأضافت أخرى: "كانت نزلت صورة للمرحوم لحالو لشو لتحط حالها بالواجهة.. الصورة ابدا ما بتزبط لتويت تعزية". (فوشيا)
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