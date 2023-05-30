Advertisement

المرأة

سوزان نجم الدين تتعرض لهجوم بسبب منشور تعزيتها بأسامة الروماني

Lebanon 24
30-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1072446-638210630610877160.jpg
Doc-P-1072446-638210630610877160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين موجة من الغضب بعد مشاركتها منشور نعي للممثل الراحل أسامة الروماني، معيدةً إلى الذاكرة الجدل الذي أحدثته بصورتها مع المخرج الراحل بسام الملا.

وفي التفاصيل، توجَّهت سوزان عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت فيديو لكواليس مشهد جمعها بالروماني من مسلسل "وثيقة شرف"؛ إذ ظهرت فيه جالسة على كرسي خشبي بفستان أسود قصير كشف عن ساقيها، بينما أمسكت بسيجارة.
Advertisement

ويكتمل المشهد بمرور أسامة الروماني خلفها ذهابًا وإيابًا، قائلًا: "بتعرفي شو يعني كاتب يحب؟ يعني خلص قرر يرفع الراية ويستسلم. ويقول رسيت سفينتي ببر الأمان.. بتعرفي شو يعني واحد متلي قلبو قرر أخيرًا انو يحب..يعني وقف الزمن.. والوقت ماعاد إلو قيمة بالنسبة إلي".
 
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي امتعاضهم واستياءهم من طريقة سوزان في نعي الراحل، حيث وصفوها بـ"غير اللائقة"، فعلَّق أحدهم: "كان فيها تنزل التعزية بدون صورة معه او تنزل صورة بس اله بس كذب"، وأضافت أخرى: "كانت نزلت صورة للمرحوم لحالو لشو لتحط حالها بالواجهة.. الصورة ابدا ما بتزبط لتويت تعزية". (فوشيا)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:16 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-05-31
00:24 | 2023-05-31
14:00 | 2023-05-30
11:00 | 2023-05-30
10:40 | 2023-05-30
08:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website