ياسمين صبري تكشف سبب تغيُّر ملامحها.. وتتلقى عرضاً للزواج! (صور)

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المرأة
ياسمين صبري تكشف سبب تغيُّر ملامحها.. وتتلقى عرضاً للزواج! (صور)
Lebanon 24
31-05-2023
|
08:00
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سمحت الفنانة المصرية ياسمين صبري لمتابعيها ان يوجهوا اسئلتهم لها عبر حساباتها على مواقع التواصل، وأجابت على بعض تساؤلاتهم التي تخص حياتها الشخصية.
ففي إحدى الأسئلة، لاحظت إحدى المتابعات التغيُّر الواضح في ملامح ياسمين، إذ قالت متسائلًة: "ملاحظة ملامحك متغيرة إنتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟".
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بدورها، أكَّدت صبري ملاحظته، لافتة إلى أن الجمال الطبيعي أصبح أمر "نادر"، وعلَّقت: "صح، مش ليا، مش بيليق عليا، من كتر التجميل.. الطبيعي بقت حاجة نادرة".
وطرح متابع آخر سؤال حول ما إذا كانت لتوافق على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود، وجاء جوابها كالتالي: "إذا كان أنا مبوافقش هنا حوافق هناك".
ومازحت صبري أحد متابعيها الذي تساءل حول هوية أخرى تحبها غير التمثيل، لتجيبه: "الروقان.. موهوبة فيها أوي".
وأكَّدت صبري إلى أنها ليست عصبية، بل شخصية هادئة، كما شاركت صورة قديمة لها وهي طفلة.
وتلقت صبري عرض زواج من أحد متابعيها، الذي كتب لها: "لك والله إذا تتزوجيني طاقة القدر تنفتحلك شو ما بدك عندي.. عندي زبيب وعندي عنب وعندي تين شو ما بدك عندي"، لترد عليه الفنانة: "ما شاء الله" مرفقة إياه بإيموجي على شكل وجوه تضحك.(البوابة)
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