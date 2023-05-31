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المرأة

بعد تصالحها مع "روتانا".. شيرين تستعد لطرح 4 أغنيات جديدة

Lebanon 24
31-05-2023 | 11:00
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أعلنت المطربة شيرين عبد الوهاب بأنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد مع شركة روتانا، و من خلال تصريحاتها لبرنامج "ET بالعربي" على هامش حفلها الغنائي الأخير الذي أحيته في مدينة جدة قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".
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يُذكر أن شركة روتانا للمرئيات والصوتيات كانت قد أعلنت التصالح مع المطربة شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن "القادم الجميل" من حفلات ومناسبات فنية تتعاون فيها شيرين مع شركة روتانا بعد فترة نزاع قضائي طويل، كما أكدت روتانا بأن المطربة المصرية عادت لـ "بيتها الكبير".

ونشرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام صورة لـ شيرين برفقة سالم الهندي، وعلقت عليها قائلة: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان - صوت إحساس العرب - ".

وعلى جانب آخر كان قد أعلن مدير أعمالها إيهاب صالح اعتذاره عن عدم استكمال مهمته، مؤكداً أن القرار صدر بالتوافق مع شيرين ولكل منهما أسبابه، لافتاً إلى أنه اختار الحفاظ على الصداقة وعشرة العمر.

 
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