Advertisement

المرأة

قبيل زواجها من ولي عهد الأردن.. تعرفوا على رجوة آل سيف

Lebanon 24
31-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1072755-638211451125550070.jpg
Doc-P-1072755-638211451125550070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ أن أعلن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خطوبته على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في 17 آب 2022 واسمها يتصدر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لمعرفة أكبر قدر من المعلومات عنها.

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، والدها سيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.
Advertisement

تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تلقت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.

انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، وحصلت على درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية.

عملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية. ثم عادت إلى منزلها في الرياض للعمل في استوديو التصميم "Designlab Experience ".

تتقن رجوة آل سيف اللغتين الانكليزية والفرنسية إضافة إلى العربية لغتها الأم، ومن هواياتها الرسم وركوب الخيل، إضافة لكونها موهوبة بإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات.

لقب رجوة آل سيف بعد الزواج
ينص الدستور الأردني، أن تحصل، زوجة الأمير، أي حالياً الآنسة رجوة آل سيف على لقب "أميرة" باعتبارها زوجة أحد أفراد العائلة المالكة الهاشمية.

وعليه ستنال الآنسة رجوة لقب “أميرة” وفقًا لمرسوم ملكي يصدر بشكلٍ شخصي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقد ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الإدارة الملكية ستصدر قراراً بمنح العروس لقب "أميرة" مباشرة بعد توقيع عقد القران يوم غد في الأول من حزيران 2023، لتصبح بذلك الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وستحضر جميع أنشطة البيت الملكي، ستكون قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، من بينها حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، والحفلات الخيرية والمناسبات العامة والمجتمعية.
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:10 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2023-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-05-31
08:00 | 2023-05-31
05:00 | 2023-05-31
02:00 | 2023-05-31
00:24 | 2023-05-31
16:00 | 2023-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website