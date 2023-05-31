قبيل زواجها من ولي عهد الأردن.. تعرفوا على رجوة آل سيف

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منذ أن أعلن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خطوبته على الآنسة السعودية رجوة آل سيف في 17 آب 2022 واسمها يتصدر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لمعرفة أكبر قدر من المعلومات عنها.ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض، في 28 نيسان 1994، والدها سيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تلقت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، وحصلت على درجة تخصص مهني في الاتصالات المرئية.عملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية. ثم عادت إلى منزلها في الرياض للعمل في استوديو التصميم "Designlab Experience ".تتقن رجوة آل سيف اللغتين الانكليزية والفرنسية إضافة إلى العربية لغتها الأم، ومن هواياتها الرسم وركوب الخيل، إضافة لكونها موهوبة بإعداد التصاميم الهندسية والفنية باستخدام البرمجيات.لقب رجوة آل سيف بعد الزواجينص الدستور الأردني، أن تحصل، زوجة الأمير، أي حالياً الآنسة رجوة آل سيف على لقب "أميرة" باعتبارها زوجة أحد أفراد العائلة المالكة الهاشمية.وعليه ستنال الآنسة رجوة لقب “أميرة” وفقًا لمرسوم ملكي يصدر بشكلٍ شخصي من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.وقد ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الإدارة الملكية ستصدر قراراً بمنح العروس لقب "أميرة" مباشرة بعد توقيع عقد القران يوم غد في الأول من حزيران 2023، لتصبح بذلك الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وستحضر جميع أنشطة البيت الملكي، ستكون قادرة على تمثيل ولي العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، من بينها حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية، والحفلات الخيرية والمناسبات العامة والمجتمعية.