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المرأة
شكران مرتجى حزينة: هذه صورتي الحقيقية أما في الباقي فكنت أكذب وأتجمل.. ما القصة؟
Lebanon 24
01-06-2023
|
02:00
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أكدت النجمة السورية شكران مرتجى أنها لا تزال تعيش مرارة فقد ورحيل والدتها بكل لحظة، وأن كل ما تعيشه لا يستطيع أن يخرجها من حالتها.
ونشرت شكران مرتجى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لها وهي تبدو حزينة وأرفقتها بتعليق مؤثر قالت فيه: "هالحكي كتبته من سنة بس لهلق أنا هيك ماتبقى كله محاولات للإستمرار وكل شي عم يصير نجاح تكريم فرح عم يكون ناقص مباركتها رضاها ضمتها ريحتها.. الحقيقة وفاة أمي فجرت حزن العالم كله اللي جواتي..ماكنت بعرف إني صابره ع كتير شغلات بالحياة لانه كان فرحي وجودها ولو ماشفتها كل يوم.. كانت محققتلي حالة من الرضا غريبه وحاله تقبل كل الظروف بطريقه غير مباشره وكنت قول معليش كله بيهون بيكفي أمي حواليي ".
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وتابعت: "وفاة أمي الشعره التي قسمت ظهري نعم.. هلق انا بحالة من عدم تحمل أي شي وخاصة الحال العام اللي كلنا عم نمرق فيه صرت حقيقة شوف الكاسه فاضيه حتى لو مليانه".
وأضافت شكران في تعليقها: "كانت هي بمثابة الداعم لقلبي كل مابده يفرط هالداعم مابيخليه.. بعتقد في شي هيك بجراحة القلب واذا مافي بقترح يعملوه وخاصة للي فقدوا أمهاتهم أو داعميهم من الأحبه.. أمي أخدت معها كل شي حلو.. لساتني بستحي أضحك وإذا ضحكت بندم وبحس بالذنب.. الحياة مستمرة عم آكل وأشرب وروح وأجي بس مو متل قبل ٢٦/٣/٢٠٢٢ كل شي بغصة وخنقة.. بعد أمي كل الوقت عم أحفر وطم.. بعد أمي كل شي عبث وحزن عم يجر حزن.. ماقبل وفاة أمي غير مابعد رحيل أمي..كتار رح يفهموني الله يرحم أمهاتكم وكتار مارح يفهموني الله يخليلكم أمهاتكم وماحدا يقلي قلة إيمان بالعكس راضيه بقضاء الله وقدره الحمدلله ".
وتابعت شكران: "ماعم أقدر أشلح الأسود رغم إلحاح الجميع والله هو ماعم يشحلني حاولت وجربت بس كنت أبكي وكمان إحساس بالذنب.. أنا لساتني ولهلق متل بنت صغيره كانت ماسكة ايد أمها فجأة هالإيد راحت والبنت بالعجقه عم تدور ع أمها وتبكي وتقول للعالم بدي أمي بدي أمي عنجد بدي أمي ".
وختمت شكران: "هي صورتي الحقيقية وكل الصور التانية عم أكذب وأتجمل". (سيدتي)
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