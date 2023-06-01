ياسمين صبري تخلت عن المكياج.. وهذا موقفها من الأدوار الجريئة

أجرت الفنانة ياسمين صبري على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" حواراً مفتوحاً مع جمهورها أجابت خلاله على أسئلة الجمهور، وكشفت من خلاله رأيها في العديد من الأمور الخاصة.

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وردت ياسمين على سؤال من إحدى متابعاتها قالت فيه: "ملاحظة ملامحك متغيرة إنتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية ووشك يرجع لطبيعته القديمة صح؟"، لترد ياسمين عليها قائلة: "صح، مش ليا، ومش بتليق عليا، من كتر التجميل الطبيعي بقى حاجة نادرة".كما سألها أحد المعجبين إذا عُرض عليها دور في هوليوود يحتوي على مشاهد جريئة هل ستقبل به؟ لترد عليه قائلة: "إذا كان أنا مبوافقش هنا.. هوافق هناك؟".وعن الأمر الذي تمتلك فيه موهبة غير التمثيل، أجابت ياسمين صبري: "الروقان موهوبة فيه قوي".وحول سؤال عما إذا كانت من النوع العصبي ردت قائلة: "لا خالص".وكانت قد بدأت ياسمين صبري في تصوير فيلم "أبو نسب" والمقرر عرضه في موسم صيف المقبل، وهو بطولة محمد عادل إمام، وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام. (لها)