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المرأة
تحطّمت واجهة سيارتها.. الفنانة الشهيرة نجت من الموت بأعجوبة! (صورة)
Lebanon 24
01-06-2023
|
11:00
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كشفت الفنانة وفاء عامر عن نجاتها من موت محقق بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سير مروّع، أدّى الى تحطّم واجهة سيارتها وتعرّضها لإصابات طفيفة.
وقالت وفاء عامر في منشور عبر حسابها الخاص في "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، حادث ونجوت بأعجوبة وأعتذر على عدم الرد".
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ثم نشرت على حسابها في "إنستغرام" صوراً لسيارتها وضُح فيها تهشّم مقدّمتها، وعلّقت على الصور بقولها: "الحمد لله رب العالمين".
من ناحيته، أكد المنتج محمد فوزي لـ"لها" أن زوجته وفاء عامر بخير ولم تتعرض لإصابات بليغة تستدعي نقلها الى المستشفى، حيث قال: "الحمد لله كاوتش العجلة الأمامية انفجر ولولا ستر الله كان ممكن يحصل حاجات أكبر من كده، بس الحمد لله إنها جت على قد كده". (لها)
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