ابنة أصالة تتدخل بين أزمة شيرين عبد الوهاب وأنغام: والدتي هي "صوت مصر"

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تزامناً مع الأزمة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، الأيام الماضية بالخلافات حول لقب صوت مصر، هل الأحق به أنغام أم شيرين عبد الوهاب، وخلافات بين "الفانز" للطرفين، تدخلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة لتحسم الأمر، وتؤكد أن والدتها هي "صوت مصر".إستضاف برنامج "The Insider Arabia "، شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة ورفضت المفاضلة بين الفنانة أنغام والفنانة شيرين عبدالوهاب فيمن أحق بلقب "صوت مصر" قائلة :" مش بشوف غير أمي أصالة هي صوت مصر الأول مفيش حد زي صوتها وبقالها سنين كتير بتغني فبالنسبة لي الصوت الأول والأخير أصالة".جدير بالذكر أن الجمهور إنقسم بشدة على من الأحق بلقب "صوت مصر "عقب تصريح شيرين عبد الوهاب إنها الوحيدة التى تستحق لقب "صوت مصر" وتفاعل جمهور أنغام وقاموا بحملات على السوشيال ميديا ومشاركة بعض التغريدات الداعمة لها وبعض التغريدات كانت سخرية من شيرين وإنتقادا من تصرفاتها .تدخل إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب لوقف الحملة والهجوم بين جمهور أنغام وشيرين وأشار أن المعركة تتجه لمساحات غير لطيفة وأكد على متانة الصداقة بين الفناناتان.وبعد تصريحها بأنها صوت مصر بلا منازع، تراجعت شيرين وعلقت على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب «صوت مصر»، وقالت خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مساء الاثنين: "كلنا أصوات مصر اللي هي أصوات العرب، كل واحد شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان، ومصر أكبر من إنها يكون لها صوت". (نواعم)