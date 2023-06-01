Advertisement

المرأة

ابنة أصالة تتدخل بين أزمة شيرين عبد الوهاب وأنغام: والدتي هي "صوت مصر"

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1073102-638212236845135034.jpg
Doc-P-1073102-638212236845135034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزامناً مع الأزمة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، الأيام الماضية بالخلافات حول لقب صوت مصر، هل الأحق به أنغام أم شيرين عبد الوهاب، وخلافات بين "الفانز" للطرفين، تدخلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة لتحسم الأمر، وتؤكد أن والدتها هي "صوت مصر".
Advertisement

إستضاف برنامج "The Insider Arabia "، شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة ورفضت المفاضلة بين الفنانة أنغام والفنانة شيرين عبدالوهاب فيمن أحق بلقب "صوت مصر" قائلة :" مش بشوف غير أمي أصالة هي صوت مصر الأول مفيش حد زي صوتها وبقالها سنين كتير بتغني فبالنسبة لي الصوت الأول والأخير أصالة".

جدير بالذكر أن الجمهور إنقسم بشدة على من الأحق بلقب "صوت مصر "عقب تصريح شيرين عبد الوهاب إنها الوحيدة التى تستحق لقب "صوت مصر" وتفاعل جمهور أنغام وقاموا بحملات على السوشيال ميديا ومشاركة بعض التغريدات الداعمة لها وبعض التغريدات كانت سخرية من شيرين وإنتقادا من تصرفاتها .

تدخل إيهاب صالح مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب لوقف الحملة والهجوم بين جمهور أنغام وشيرين وأشار أن المعركة تتجه لمساحات غير لطيفة وأكد على متانة الصداقة بين الفناناتان.

وبعد تصريحها بأنها صوت مصر بلا منازع، تراجعت شيرين وعلقت على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب «صوت مصر»، وقالت خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، مساء الاثنين: "كلنا أصوات مصر اللي هي أصوات العرب، كل واحد شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان، ومصر أكبر من إنها يكون لها صوت". (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-06-01
14:00 | 2023-06-01
11:00 | 2023-06-01
08:00 | 2023-06-01
05:00 | 2023-06-01
02:00 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website