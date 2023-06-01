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المرأة

مغنية شابّة هددت بالاعتزال.. والسبب؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:00
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هددت المغنية الأميركية ليزو بالاعتزال، بعد أن ضاقت ذرعاً بالتنمر والإساءة المتكررة على الإنترنت.

وتعرضت ليزو من ميتشغان والبالغة من العمر 35 عاماً، لإهانة كبيرة في تعليق حديث على الإنترنت من قبل المؤلفة لايا هيلبيرن. وجاء في التغريدة: "كيف لا تزال ليزو سمينة وهي تتحرك باستمرار على خشبة المسرح ؟! أتساءل ما الذي تأكله".
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وأعادت ليزو نشر الكلمات جنباً إلى جنب مع تعليق قالت فيه: "كلما سجلت الدخول إلى التطبيق هذا ما أراه عني يومياً. لقد بدأ ذلك حقاً يجعلني أكره العالم". وأضافت "لقد سئمت من شرح نفسي طوال الوقت وأريد فقط الدخول إلى هذا التطبيق بدون رؤية اسمي في مثل هذه التعليقات".

وواصلت ليزو الاعتراف بأنها "كرهت" تويتر، مضيفة: "هذا ما يبدو عليه جسدي عندما أتناول طعاماً نظيفاً وأتمرن. أنا لا أحاول أن أكون سمينة، أنا حرفياً أحاول فقط أن أعيش وأن أكون بصحة جيدة".

وواصلت ليزو تفجّرها العاطفي: "الحب بالتأكيد لا يفوق الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.. كل ذلك لأنني سمينة؟ هذا جنون. أنت لا تعرف مدى اقترابي من التخلي عن الجميع والاستقالة والاستمتاع بأموالي وحياتي".

وعلى الرغم من قيام عدد من متابعيها بالدفاع عنها، إلا أن النجمة قامت منذ ذلك الحين بإغلاق حسابها على "تويتر" وجعله خاصاً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

المصدر: 24.ae
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