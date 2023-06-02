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المرأة

تألقت في ليلة زفاف الأمير الحسين.. فستان الملكة رانيا من ماركة أزياء عالمية وهذه مواصفاته

Lebanon 24
02-06-2023 | 02:00
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احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعقد قران نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل السيف، في قصر زهران، بالعاصمة عمّان، أمس الخميس.
وتألقت الملكة رانيا في هذه المناسبة، اذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود تميز بياقة مقفولة، يزدان بتطريز بالخيوط الذهبية عند العنق والمعصمين مع أكمام منفوخة تضيق نحو الأسفل.
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وظهرت الملكة في هذه الإطلالة التي حملت توقيع دار ديور وينتمي إلى مجموعة خريف وشتاء 2022-2023، للأزياء الراقية خلال استقبالها والملك عبدالله الضيوف الذين شاركوا في حفل عقد القران.
 



واستقبل الملك عبدالله والملكة رانيا، قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد من دول عديدة خلال مراسم عقد القران. (فوشيا)
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