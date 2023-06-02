تألقت في ليلة زفاف الأمير الحسين.. فستان الملكة رانيا من ماركة أزياء عالمية وهذه مواصفاته

احتفلت الملكة رانيا العبدالله بعقد قران نجلها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورجوة آل السيف، في قصر زهران، بالعاصمة عمّان، أمس الخميس.

وتألقت الملكة رانيا في هذه المناسبة، اذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود تميز بياقة مقفولة، يزدان بتطريز بالخيوط الذهبية عند العنق والمعصمين مع أكمام منفوخة تضيق نحو الأسفل.

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وظهرت الملكة في هذه الإطلالة التي حملت توقيع دار ديور وينتمي إلى مجموعة خريف وشتاء 2022-2023، للأزياء الراقية خلال استقبالها والملك عبدالله الضيوف الذين شاركوا في حفل عقد القران. وظهرت الملكة في هذه الإطلالة التي حملت توقيع دار ديور وينتمي إلى مجموعة خريف وشتاء 2022-2023، للأزياء الراقية خلال استقبالها والملك عبدالله الضيوف الذين شاركوا في حفل عقد القران.