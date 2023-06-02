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المرأة

تعرفي إلى ألوان الشعر الرائجة هذا الصيف

Lebanon 24
02-06-2023 | 05:00
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مع اقتراب فصل الصيف، بالتأكيدِ سترغبين بإحداثِ تغييرٍ رائعٍ في شكلك، وهناك الكثير من الألوان، التي يمكن الاختيار من بينها، والتي قد تقعين في حيرةٍ من أمرك بسببها. لكن تعد ألوان، مثل: الأشقر والبني والأحمر، أساسية في الصيف، كما اكتسب الباستيل، وغيره من الألوان المتألقة، زخماً أيضاً.
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وفي حال كنتِ تريدين معرفة الألوان، التي ستكون رائجة هذا الصيف، فإننا نرصد لكِ 8 ألوان، يمكنكِ اختيار ما يناسبك منها.


 

العسلي الداكن:
هذا اللون أساسه البني الغامق، يتحول إلى لون بني أكثر دفئاً قليلاً، ويعطيكِ لمعاناً لشعركِ، كلما خرجتِ تحت أشعة الشمس.

 

أشقر الشمبانيا:
يختلف هذا اللون عن الأشقر (الباربي)، أو الأشقر الفاتح، إذ إنه درجة خفيفة قليلاً، إلا أنه عند تنفيذه على الشعر يبدو غنياً، وسيعطيكِ جماليةً مذهلة تحت أشعة الشمس اللامعة.

 

البني الكستنائي:
هذا اللون يأتي بين الأسود والبني، وهو مخصص لأولئك اللواتي يرغبن بإبقاء شعرهن أنيقاً ورائعاً طوال الوقت، وفي كل المناسبات.


 

الأشقر الباهت:
إذا كنت لا ترغبين في أن يكون شعركِ أشقر من الجذور إلى الأطراف، فجرّبي هذا اللون، إذ إنه سيُبقي الجذور سوداء، لكن باقي الشعر يمكن أن يكون أشقر، وسيكون هذا الاختيار رائعاً في كل وقتٍ من الصيف.

 


 

البني اللامع:
اختاري اللون البني اللامع، وحافظي على أناقة شعرك طوال الوقت، لكن انتبهي حيث إن هذا اللون يحتاج للكثير من العناية اللاحقة، لذا عليكِ معالجة شعرك بالكثير من الأقنعة، وأمصال الشعر، للحصول على مظهرٍ لائق في كل يوم.

 

الأحمر النحاسي:
هذا اللون كلاسيكي ورائجٌ في كل وقت، وإذا لم يكن اللون الأحمر الصارخ مناسباً لكِ، فإن هذا اللون الذي يأتي بين البني والأحمر رائعٌ بامتياز.


 

أشقر الكراميل:
لتجربة هذا، قومي بتلوين النصف العلوي من شعرك بلون بني دافئ، وتلوين نهاياته بالذهبي، ليعطيكِ مزيجاً لونياً متناغماً ورائعاً.



البروند:
لا تريدين الاختيار بين البني أو الذهبي، إذن اختاري مزيجاً بينهما هو البروند، إذ إنه مزيج انتقائي من الاثنين، وهو لونٌ ملائمٌ للسيّدة، أو الشابّة السمراء، ويعطيها تموّجات لونيّة طبيعيّة رائعة، وليس لوناً أحادياً.

أسوأ ألوان الشعر للشعر الخفيف:
في حين أن كل الألوان التي ذكرناها رائجة هذا الصيف، وملائمة لهذا الفصل المُبهج، إلا أن على صاحبات الشعر الخفيف الانتباه جيداً، إلى أي لونٍ سيقع اختيارهن عليه.
ولتسهيل الأمر، عليهن تجنب ثلاث مجموعاتٍ من الألوانٍ على وجه التحديد، هي: اللون الأسود أو الألوان الداكنة، إذ إنها تجعل الشعر الخفيف يبدو أكثر تناثراً.
وكذلك تجنبي الألوان القريبة جداً من بشرتك، والألوان الشاملة، والمقصود بها تلوين الشعر بلونٍ واحد. (زهرة الخليج)
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