هل شذى حسون متزوجة؟... هذا ما كشفته

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أكدت الفنانة العراقية شذي حسون أنها ليست متزوجة وما زالت تبحث عن شريك حياتها، مشيرة إلى أنها تريد رجلاً فيه صفات الشهامة.وأكدت شذى أنها تتمنى أن يكون شريك حياتها وَفِياً وشهماً، موضحًة أنها لا تشترط أن يكون عراقياً تبعاً لجنسيتها.وأبدت رأيها في فكرة عودتها إلى عالم التمثيل، قائلةً: "أفكر بالعودة إلى التمثيل والتعاون مع الممثلين المصريين أصدقائي، ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنانة سهير رمزي، وأي فنان في القاهرة تأتيه فرص أكثر".وأوضحت أن ديو غنائياً جديداً يجمعها مع الفنان رامي صبري، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الفترة المقبلة. (لها)