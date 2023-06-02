الأميرة إيمان تتألق في زفاف شقيقها... من صمم فستانها؟

تألقت الأميرة إيمان بفستان طويل باللون العاجي والكمّين الفضفاضين بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي، خلال عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف.

ونسقت معه حقيبة كلوتش من العلامة اللبنانية ساراز باج من مجموعة أورينتال، وعادت وارتدت لحفل الاستقبال فستاناً يدمج بين الشيفون والقماش اللامع باللون الزهري من علامة جيامباتيستا فالي ووضعت التاج الذي ارتدته يوم عرسها وكتب عليه إيماني بالله.



وقد اختارت تسريحة رقيقة أنثوية مع ترك شعرها منسدلاً من الخلف، واختارت مكياجاً خفيفاً. (العربية)