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المرأة

فنانة شهيرة تكشف عن تعرُّضها للعنف الزوجي: "الكلاب أحسن من البشر"!

Lebanon 24
02-06-2023 | 16:00
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كشـفت الفنانة المصرية منة فضالي عن تعرُّضها للضرب من قبل زوجها السابق الملحن محمد ضياء، إذ صفعـها على وجهها مرة واحدة خلال إحدى المشادات الكلامية بينهما.

 
وقالت إن هذا الموقف كان من أحد الأسباب التي جعلتها تفكر بالانفصال عنه، لأنها ترى أن "الرجل الذي يُعنّف المرأة ضعيف ولا يثق بنفسه"، مضيفة أنها باتت امرأة قوية أكثر من السابق، ولو تعرّضت لمثل هذا الموقف اليوم سترد الألم الذي ستشعر به أضعافاً، معلقة: "الموقف ده لو تكرر دلوقتي كان هياخد الألم ده 3 أو 4 أضعاف".
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وأعربت منة في تصريحات إعلامية، عن حبها الكبير للكلاب باعتبارها مخلوقات وفيّة وتحب من يعتني بها دون مقابل أو مصالح معلقة: "الكلاب أحسن من البني آدمين في المعاملة، وبيحبوني بجد من غير أي مقابل".

كما أكدت أنها ترفض مقولة "الرجل ما بعيبه غير جيبه"، موضحةً أن الرجل يجب أن يكون مهذباً ومحترماً ومثقفاً وواثقاً بنفسه، كما أنه من الضروري أن يصلح لتربية الأبناء، حيث إنها يمكن أن ترتبط برجل غير ثري في حال كان حنوناً ويصلح ليكون أباً مثالياً.

وفي السياق ذاته، أبدت فضالي رفضها للزواج المتعدد، مشيرة إلى أنه يستحيل أن تكون زوجة ثانية إلا في حال كان الشخص الذي ترغب الارتباط به منفصلاً عن زوجته الأولى.

وقدمت مجموعة من النصائح للفتيات، منها عدم الزواج من رجل بخيل أو كبير بالسن أو لا تُحبّه الفتاة.
المصدر: فوشيا
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