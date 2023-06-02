تشعر بعدم التقدير.. الفنانة المشهورة تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين اعتزالها التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب تعرّضها للظلم وعدم التقدير، بحسب تعبيرها.



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وأوضحت أسباب اعتزالها بشكل موسع، مبينة أنها لم تشارك طيلة مشوارها الفني في أدوار تناسب موهبتها، كما لم يتم استغلال أدواتها بالشكل الصحيح، مشددة على أن جمهورها دائما يعاتبها بسبب ذلك، ويصفها "بالمظلومة". وكتبت ميرهان عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على "إنستغرام": "تعبت أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في أي مكان ومع أشخاص لم تقدرني، تعبت.. لذلك أعتزل".وأوضحت أسباب اعتزالها بشكل موسع، مبينة أنها لم تشارك طيلة مشوارها الفني في أدوار تناسب موهبتها، كما لم يتم استغلال أدواتها بالشكل الصحيح، مشددة على أن جمهورها دائما يعاتبها بسبب ذلك، ويصفها "بالمظلومة".

وكتبت حسين: "بعدما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كـ فنانة ممثلة محترفة وحصلت على العديد من ورش التمثيل، وأملك القدرة على التقليد بالأداء الصوتي والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط بأبسط الإمكانيات وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي".

وأشارت إلى أن جمهورها يتمنى رؤيتها في أعمال تناسب موهبتها: "وذلك لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله احنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة".





وقالت: "دا غير إني أملك صوت حلو قادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بكلمة إنتي مظلومة، لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها وسط مصالح وشللية وموضة ومين متجوز مين، ومين مصاحب مين، مش مين شاطر وموهوب".