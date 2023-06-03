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المرأة

بينهم بسمة بوسيل.. الفنانة الشهيرة تحتفل بزفافها بحضور المشاهير (صور)

Lebanon 24
03-06-2023 | 02:00
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احتفلت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين، مساء أمس الجمعة بزفافها على مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، وذلك في فيلا بمنطقة الشيخ زايد بحضور كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين.
 
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وشارك في حفل الزفاف الفنانة المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي والفنانة لقاء سويدان والفنانة التونسية فريال يوسف والفنان علي ربيع والكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، ومصطفى بسيط، وأوس أوس والفنان صلاح عبد الله.
 
 



وأطلّت بسمة بوسيل وهي تبارك للعريس بالقبلات والأحضان، وأطلت بفستان أسود اللون، بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع.


وكانت الفنانة المصرية ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها قبل أيام قليلة.
ونشرت نور الدين صورا من عقد قرانها وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله كتبنا الكتاب".

وظهرت الفنانة المصرية البالغة من العمر 33 عاما، بفستان أبيض اللون، وتركت شعرها منسدلًا على جانبيها، مع مكياج خفيف أبرز ملامح وجهها، بجانب ارتدائها سلسلة بسيطة. (فوشيا)
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