الردّ الأول... كيف علّقت حورية فرغلي على عرض زواج بمهر مليون دولار؟

في ردها الأول على عرض الزواج الذي قدمه المهندس أحمد حجازي بمقابل مهر مليون دولار بعد أزمتها الأخيرة مع نزار الفارس والجدل المثار حول خطوبتهما، قالت الفنانة حورية فرغلي في تصريح صحافي: "أنا لا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع، وفوجئت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا لأن حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة". متابعة: "مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه". (لها)

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