Advertisement

المرأة

الردّ الأول... كيف علّقت حورية فرغلي على عرض زواج بمهر مليون دولار؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1073774-638213956611099968.jpg
Doc-P-1073774-638213956611099968.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في ردها الأول على عرض الزواج الذي قدمه المهندس أحمد حجازي بمقابل مهر مليون دولار بعد أزمتها الأخيرة مع نزار الفارس والجدل المثار حول خطوبتهما، قالت الفنانة حورية فرغلي في تصريح صحافي: "أنا لا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع، وفوجئت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا لأن حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة". متابعة: "مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه". (لها)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:18 | 2023-06-03
08:00 | 2023-06-03
05:00 | 2023-06-03
02:00 | 2023-06-03
23:00 | 2023-06-02
16:00 | 2023-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website