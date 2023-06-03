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المرأة

فنانة تُعلن اعتزالها التمثيل وتكشف الأسباب... من هي؟

Lebanon 24
03-06-2023 | 14:00
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أعلنت الفنانة المصرية ميرهان حسين اعتزالها مجال التمثيل، مشيرة إلى أن قرارها جاء بسبب ما تعرضت له من ظلم وعدم تقدير بحسب تعبيرها.

وكتبت ميرهان عبر خاصية الستوري بحسابها الرسمي على "إنستغرام": "تعبت أشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في أي مكان ومع أشخاص لم تقدرني، تعبت.. لذلك أعتزل". (فوشيا)
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ميرهان حسين تعلن اعتزالها التمثيل.. وتكشف الأسباب

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