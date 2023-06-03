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المرأة

ممثلة كبيرة تُفارق الحياة عن 83 عاماً... من هي؟ (صور)

Lebanon 24
03-06-2023 | 09:18
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فارقت الممثلة المسرحية والسينمائية الألمانية مارغيت كارستنسن، نجمة أفلام راينر فيرنر فاسبيندر، الحياة عن عمر 83 عامًا بحسب ما أعلنه وكيل أعمالها.
وكام من أبرز أعمال الراحلة تولّيها الدور الرئيسي عام 1972 في فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة".
وأدّت مارغيت كارستنسن في هذا الفيلم دور امرأة نرجسية على علاقة عاطفية بامرأة تصغرها سنا (هانا شيغولا)، ونالت عن هذا الدور جائزة سينمائية ألمانية.
 
 
وفي الآونة الأخيرة، شاركت مع هانا شيغولا وإيرم هيرمان في المسلسل التلفزيوني الألماني الشهير "تاتورت" الذي أدت فيه الممثلات الثلاث أدوار نساء كبيرات السن يعتبرن أنهن ملزمات أخلاقيا بالقتل.

وفي عام 2019، فازت عن مجمل مسيرتها بجائزة غوتز غيورغه الألمانية المرموقة. (فوشيا)
 
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