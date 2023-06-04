من توقيع المصمم اللبناني ايلي صعب.. إليكم سعر فستان زفاف الأميرة رجوة

Advertisement

تألقت الاميرة رجوة آل سيف، زوجة الامير الحسين بن عبد الله الثاني في يوم زفافها الذي اقيم منذ ايام في الأردن بحفل تاريخي بفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب.وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعر فستان الأميرة رجوة، وبحسب التقديرات فإن سعره لا يتعدى حدود 100,000 ريال سعودي، اي ما يساوي حولي 27 الف دولار اميركي. (الجديد)