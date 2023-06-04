5 عادات صحية شجعي أطفالك على الالتزام بها في الإجازة الصيفية

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يؤثر كسر العادات الصحية خلال أشهر الإجازة الصيفية سلباً على صحة الأطفال الجسدية والعقلية، ويصعّب عليهم العودة للالتزام بعد انتهاء الإجازة. لذا من المهم تشجيع الأطفال على الالتزام بالعادات الصحية في الإجازة الصيفية.وإليكِ 5 عادات صحية يجب أن تشجعي أطفالك على الالتزام بها في الإجازة الصيفية.1- الالتزام بمواعيد النومقد يرغب الأطفال في السهر خلال الإجازة الصيفية لأنهم ليسوا مضطرين للاستيقاظ مبكراً، يمكن السماح لهم بتخطي موعد النوم ساعة واحدة في الأسبوع، ولكن يجب ألا يتخلوا عن مواعيد النوم بالكامل، ولا تسمحي لهم أبداً بالسهر طوال الليل، حتى لا تتأثر صحتهم.2- الالتزام بروتين الصباحأيضاً بسبب عدم الذهاب إلى المدرسة قد يتخلى بعض الأطفال عن روتين الصباح، الأمر الذي يدفعهم للسهر والاستيقاظ المتأخر، وهو ما يهدر وقتهم ويحرمهم من ممارسة الأنشطة المفيدة. لذا شجعي أطفالك على الاستيقاظ المبكر والالتزام بروتين الصباح مثل أيام الدراسة.3- الالتزام بنظام غذائي صحيجلوس الأطفال لفترات طويلة في المنزل خلال الإجازة، يدفعهم لتناول كميات أكبر من الوجبات الخفيفة، والتي قد تشمل اختيارات غير صحية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الوزن والصحة العامة، لذا احرصي على أن يلتزم أطفالك بنظام غذائي صحي، تابعي معهم كميات الطعام التي يتناولونها، واحرصي على توفير اختيارات صحية تسهّل عليهم الالتزام بالنظام الغذائي الصحي.4- الالتزام بالقراءةيجب ألا تكون الإجازة خالية من القراءة وتحصيل العلم، لذا شجعي أطفالك على القراءة بشكل يومي، وتحصيل العلم بطريقة ممتعة، حتى يحافظوا على نشاطهم العقلي.5- الالتزام بوقت محدد لاستخدام الشاشاتلا يجب إهدار وقت الإجازة الصيفية أمام الشاشات، فالإفراط في استخدام الشاشات يؤثر على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال ويقلل تركيزهم، لذا شجعي أطفالك على الالتزام بوقت محدد لاستخدام الشاشات، في مقابل ممارسة الأنشطة الحركية التي تعزز صحتهم. (نواعم)