21
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نصائح ذهبية تمنحكِ حياة زوجية سعيدة
Lebanon 24
04-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجاح الزواج لا يحتاج إلى معجزات أو تضحيات كبرى، ولكن هناك بعض التفاصيل والأفكار التي تبدو بسيطة، ولكنها ذات تأثير عميق في الحياة الزوجية. لذا،
1- تجاهلي الأخطاء البسيطة
هناك أخطاء يجب التوقف عندها ومناقشتها حتى لا تفسد حياتك الزوجية، وفي المقابل هناك أخطاء بسيطة وغير مؤثرة، يجب تجاهلها لأن التوقف عندها يعرقل مسيرة حياتك الزوجية ويجعلها مستقرة ومليئة بالمشاكل التي لا فائدة منها.
Advertisement
نسيان زوجك لبعض الأشياء البسيطة، أو ارتكابه لبعض السلوكيات المزعجة غير المؤثرة في مستقبل الأسرة، أخطاء مزعجة نعم، ولكن يمكن تجاهلها والتسامح فيها.
2- كوني نزيهة وقت الخلاف
عندما يحدث أمر يستحق الخلاف والمناقشة، كوني نزيهة في خلافك مع زوجك، تحملي نصيبك من المسؤولية، اعترفي بأخطائك، لا تستخدمي كلمات تجرح زوجك أو أسلوب يقلل من احترامه، تذكري دائماً أن الخلاف سينتهي، وتبقى آثار معاملتك لزوجك أثناء الخلاف، فكوني نزيهة وراقية وقت الخلاف.
3- سيطري على انفعالاتك
قد يقوم زوجك بسلوكيات مزعجة تثير جنونك، ولكن الانسياق وراء الاستفزاز سوف يثير المشاكل وحسب، لذا كوني امرأة ناضجة وسيطري على انفعالاتك. خذي نفساً عميقاً أو غادري المكان لحين استعادة هدوئك، المهم أن تتعاملي مع أي موقف بهدوء وحكمة وعدم انفعال. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
Lebanon 24
إشتباكٌ عنيف في بيروت.. سقوط جرحى وتوتر كبير!
16:34 | 2023-06-03
03/06/2023 04:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
03/06/2023 11:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
Lebanon 24
خفايا جديدة تُكشف عن سوق الدولار ومصرف لبنان.. ماذا ينتظرنا؟
03:00 | 2023-06-04
04/06/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من خبير زلازل لبناني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل من خبير زلازل لبناني.. هذا ما قاله
16:44 | 2023-06-03
03/06/2023 04:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سيّدة في لبنان تنتقم من زوجها عبر خطوة غير متوقعة.. ماذا فعلت؟
Lebanon 24
سيّدة في لبنان تنتقم من زوجها عبر خطوة غير متوقعة.. ماذا فعلت؟
01:06 | 2023-06-04
04/06/2023 01:06:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-06-04
5 عادات صحية شجعي أطفالك على الالتزام بها في الإجازة الصيفية
08:00 | 2023-06-04
بملامح مختلفة.. هيفا وهبي تُثير الجدل بآخر ظهور لها والجمهور: "نحنا منكبر وهي بتصغر" (صور)
05:00 | 2023-06-04
بـ"توب" أظهر رشاقة خصرها.. فنانة لبنانية شهيرة بإطلالة جريئة (صور)
02:00 | 2023-06-04
من توقيع المصمم اللبناني ايلي صعب.. إليكم سعر فستان زفاف الأميرة رجوة
23:00 | 2023-06-03
هذا الحل لا يزال الأفضل لمشكلة جفاف البشرة
16:00 | 2023-06-03
لتعزيز كثافة الشعر.. تجنبوا هذه الأخطاء
فيديو
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
Lebanon 24
الصين "تستفز" أميركا.. وفيديو للمواجهة في مضيق تايوان
02:33 | 2023-06-04
04/06/2023 22:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مي حريري تُفجر مفاجأة مدوية: ملحم بركات كان قبل وفاته على علاقة غرامية بنجوى كرم! شاهدوا الفيديو
23:00 | 2023-06-03
04/06/2023 22:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
Lebanon 24
فيديو مروع.. نجوا بأعجوبة بعد سقوط مركبة في فناء كانوا يلعبون فيه
08:00 | 2023-06-02
04/06/2023 22:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact