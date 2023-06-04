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المرأة

نصائح ذهبية تمنحكِ حياة زوجية سعيدة

Lebanon 24
04-06-2023 | 11:00
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نجاح الزواج لا يحتاج إلى معجزات أو تضحيات كبرى، ولكن هناك بعض التفاصيل والأفكار التي تبدو بسيطة، ولكنها ذات تأثير عميق في الحياة الزوجية. لذا، 


1- تجاهلي الأخطاء البسيطة
هناك أخطاء يجب التوقف عندها ومناقشتها حتى لا تفسد حياتك الزوجية، وفي المقابل هناك أخطاء بسيطة وغير مؤثرة، يجب تجاهلها لأن التوقف عندها يعرقل مسيرة حياتك الزوجية ويجعلها مستقرة ومليئة بالمشاكل التي لا فائدة منها.
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نسيان زوجك لبعض الأشياء البسيطة، أو ارتكابه لبعض السلوكيات المزعجة غير المؤثرة في مستقبل الأسرة، أخطاء مزعجة نعم، ولكن يمكن تجاهلها والتسامح فيها.

2- كوني نزيهة وقت الخلاف
عندما يحدث أمر يستحق الخلاف والمناقشة، كوني نزيهة في خلافك مع زوجك، تحملي نصيبك من المسؤولية، اعترفي بأخطائك، لا تستخدمي كلمات تجرح زوجك أو أسلوب يقلل من احترامه، تذكري دائماً أن الخلاف سينتهي، وتبقى آثار معاملتك لزوجك أثناء الخلاف، فكوني نزيهة وراقية وقت الخلاف.

3- سيطري على انفعالاتك
قد يقوم زوجك بسلوكيات مزعجة تثير جنونك، ولكن الانسياق وراء الاستفزاز سوف يثير المشاكل وحسب، لذا كوني امرأة ناضجة وسيطري على انفعالاتك. خذي نفساً عميقاً أو غادري المكان لحين استعادة هدوئك، المهم أن تتعاملي مع أي موقف بهدوء وحكمة وعدم انفعال. (نواعم) 


 
المصدر: نواعم
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