الفنانة السورية الشهيرة تكشف عن عمرها الحقيقي.. وهل خضعت لعمليات تجميل؟

كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن عمرها الحقيقي، وأكدت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وأن الجمال الذي تتمتع به طبيعي.



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وأكدت أنها غير متغيبة عن الساحة الفنية، وتظهر عندما يعرض عليها عمل مناسب؛ إذ إنها تحضر حاليا لعمل جديد. وردّت جبر عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" على أسئلة طرحها عليها متابعوها من بينها الانتقادات التي طالت مشاركتها بمسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، الذي عرض في رمضان الفائت، مشيرة الى إنها مقتنعة بالعمل وبما عرض منه بشكل كامل وغير مهتمة للانتقادات وأنها لا تشعر بالندم إزاء مشاركتها فيه، معلقة: "اللي عم يعمل مشاكل خليه يعمل لشوف وين رح يوصل".وأكدت أنها غير متغيبة عن الساحة الفنية، وتظهر عندما يعرض عليها عمل مناسب؛ إذ إنها تحضر حاليا لعمل جديد.



أما عن سبب قلة ظهورها الإعلامي وعدم مشاركتها بالمسلسلات العربية المشتركة، قالت جبر، إنها لا تحب اللقاءات الإعلامية، ولم يعرض عليها عمل مشترك مناسب.



وأضافت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل، وتعتبر جمالها هبة من الله، وعمرها الحقيقي هو 56 عاما.



وأوضحت أنها لا تفكر بالزواج مطلقا، وترفض فكرة الارتباط بشاب أصغر منها سنا، فيما تقيم حاليا بين دبي وتركيا. (فوشيا)