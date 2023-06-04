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المرأة

الفنانة اللبنانية ريتا حرب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور: "ما بتشبهك ابدا" (فيديو)

Lebanon 24
04-06-2023 | 23:00
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احتفلت نجمة مسلسل "ستيلتو" الفنانة اللبنانية ريتا حرب، بعيد ميلاد ابنتها "ستيفي".
ونشرت حرب عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو، وثقت خلاله العديد من المناسبات التي تجمعها بابنتها، وأرفقت الفيديو بتعليق وجهت من خلاله رسالة حب لابنتها، قائلة بما معناه: "عيد ميلاد سعيد أميرتي، عمودي الفقري، قلبي، أحبك كثيرا، وأتمنى لك سنة جميلة مليئة بالنجاح والسعادة، وأرجوا أن تبقي متألقة دائما".
 
 
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وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع المنشور، متمنين أن يحفظ الله ابنتها ويديمهما معا.
وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين تمنوا العمر الطويل بالخير والسعادة لابنتها ستيفي، كما أشادوا بالعلاقة الجميلة التي تجمع بينهما، وحالة التفاهم التي بدت واضحة من خلال الصور، كما توقف المتابعون عند اختلاف ملامح ستيفي عن والدتها، مبينين أن لكل منهما جمالها الخاص، فقال احدهم: "ما بتشبهك ابدا".
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