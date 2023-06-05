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المرأة
"عملت شوية رتوشات".. نادين الراسي تتحدث عن سبب خضوعها للتجميل وهذا ما قالته
Lebanon 24
05-06-2023
|
05:00
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ظهرت الممثلة نادين الراسي في مقابلة سريعة ضمن برنامج "Et بالعربي" متحدثة عن عمليات التجميل وتغيّر ملامحها وتأثير ما عاشته بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في أفكارها وحياتها.
وكشفت الراسي أنها لا تستطيع الدخول في علاقة جديدة، قائلةً: "هلّق مش واردة، لا فكرياً ولا نفسياً بقدر فوت بعلاقة حب، لأني مش جاهزة لذلك، لأن بس أدخل بعلاقة بكون مخلصة ووفية مع الشريك وبضلّ معو بكل أوقاتي". وأضافت: "مش كل شي بتشوفوا حالياً هو صحيح، وكل مين بيكون معي بالفترة الأخيرة ليس بحبيب".
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ولفتت نادين إلى أن طريقة تفكيرها بات مختلفة اليوم، بالقول: "بدي شاب كتير وسيم والناس تطلّع فيه مثل ما بيطلّعوا فيني، وهيك بخفّف له عقدة، وبعالج مرحلة بيمرّوا فيها الشباب اللي بيكونوا معي وبيعيشوا معارك نفسية بسبب جمالي".
كما تحدثت عن خضوعها لبعض الأمور التجميلية لاستعادة مظهرها الجذّاب قائلةً: "قطعت مرحلة صعبة ونحفت، ونفسياً ما كنت مرتاحة، واللي حصل معي مش سهل بالمرة، ولكن اللي بيبدأ يشتغل على نفسه أنه بيكون أفضل بيصير أفضل، مع شوية رتوشات وانتباه بينعكس على مظهري، ولأني كنت ما استرجي ألعب بوجهي".
وختمت بالقول: "عملت شوية رتوشات وما بتغيّر شكلي الأساسي، بس أكيد اللي مريت فيه، كنت بحاجة ضرورية لهالأمور، لأن وجّي كان نحفان".
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