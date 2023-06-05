فنانة شابة تتعرّض للابتزاز.. أحد الأشخاص هددها بنشر مقاطع إباحية! (صورة)

قامت الفنانة المصرية راندا عبد السلام بتقديم بلاغ الى النائب العام تتهم فيه أحد الأشخاص بمحاولة ابتزازها وطلب مبلغ خمسين ألف جنيه مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو إباحية مفبركة لها.

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وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية لتحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه بتهمة الابتزاز، وإخضاعه إلى التحقيق.



وأمر المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات حيث جاء في أمر الإحالة أن المتهم هدّد المجني عليها راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام، بنشر صور ومقاطع إباحية مفبركة لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ خمسين ألف جنيه.



وأضاف بيان الإحالة: "كما نشر المتهم من طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أخباراً عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر بدون رضاها، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" باسم randa_reklaml وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقَب عليها قانوناً.



وكانت راندا عبد السلام قد شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "رمضان كريم 2". (لها)



