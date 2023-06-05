5 طرق لتجعلي منزلك مكاناً ممتعاً ومرحاً يحبه أطفالك

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يرتبط المرح بالفوضى في أذهان بعض الأمهات، ولكن الحقيقة أن المنزل المرح الذي يشعر أفراده بالمتعة، هو أساس ترابط الأسرة واستقرارها.يمكن أن تجعلي منزلك مكاناً ممتعاً ومرحاً يحبه أطفالك ويستمتعون بوقتهم فيه، عبر الطرق التالية.1- ضعي أوقات المرح على الجدول الزمني للأسرةقد تعتقدين أن المرح والمتعة تأتي بعفوية، ولكن وضع أوقات المرح على الجدول الزمني للأسرة يجعله جزءاً من هوية الأسرة، فيصبح اجتماعكم في المنزل مرادف للمرح والمتعة.2- فاجئي أطفالك بمتعة عفويةعلى الرغم من أن التخطيط مهم، إلا أن كسر الروتين من وقت لآخر بهدف لمفاجأة الأطفال والاستمتاع بمتعة عفوية، يشعرهم بالحماس، فهم يتوقعون المرح والمتعة في أي وقت.3- تعمدي إضحاك أطفالكتعمدي إلقاء النكات والطرائف والمواقف المضحكة على أطفالك، اجعليهم يضحكون كلما سنحت الفرصة حتى يشعروا بالمرح في صحبتك، وتكسري إطار الأم التي تحثهم على إنجاز الفروض والمهام المطلوبة منهم فقط.4- احتفظي بحلوى يحبها أطفالكالحلوى ليست طعاماً أساسياً، ولا يجب أن تبالغي في تقديمها لأطفالك، ولكن توفرها في متناول يدك لتقديمها إلى أطفالك من حين لآخر بدافع إسعادهم، سوف يضفي الكثير من المرح لوقتهم في المنزل.5- اسألي أطفالك عن أفكارتقديم المتعة والمرح في الصورة التي يحبها أطفالك، يمنحهم أقصى درجات الاستمتاع والفرح، والطريقة المثالية لتعرفي الأشياء التي يفضلونها هي سؤالهم بشكل مباشر. اسألي أطفالك عن أفكار يمكن تنفيذها لتضفي المرح والمتعة على أوقاتهم في المنزل، ولا تترددي في تنفيذ أي فكرة طالما أنها ليست مضرة أو خطرة. (نواعم)