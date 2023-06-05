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المرأة

تريدين تغيير إطلالتك؟.. تعرفي إلى ألوان الشعر الرائجة هذا الصيف

Lebanon 24
05-06-2023 | 14:00
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مع اقتراب فصل الصيف، بالتأكيدِ سترغبين بإحداثِ تغييرٍ رائعٍ في شكلك، لتكوني مستعدةً لهذا الموسم الرائع، الذي سيكون مليئاً بالمناسبات والرحلات والخروج للشاطئ، وربما أول ما يخطر ببالكِ هو تغيير لون شعركِ.
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وفي حال كنتِ تريدين معرفة الألوان، التي ستكون رائجة هذا الصيف، فإننا نرصد لكِ 8 ألوان، يمكنكِ اختيار ما يناسبك منها.


العسلي الداكن

أشقر الشمبانيا

البني الكستنائي

 

الأشقر الباهت
البني اللامع

الأحمر النحاسي

 
أشقر الكراميل


البروند (زهرة الخليج)
 

المصدر: زهرة
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