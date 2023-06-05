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المرأة

الموت يحزن الممثلة المعروفة: للأسف لن أكون متواجدة لوداعك

Lebanon 24
05-06-2023 | 16:00
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أعلنت الممثلة السورية نادين خوري وفاة شقيقتها الكبرى، اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، مشيرة إلى أنها لن تستطيع أن تودّعها بسبب تواجدها خارج البلاد.
 
ودونت خوري رسالة عبر حسابها في "فيسبوك" قالت فيها: "أختي الكبيرة والغالية…. غيابك محزن جدًا بعد عذاب طويل مع المرض… رحيلك أيقظ كل الآلام والأحزان السابقة مع محاولات بائسة لتغييب صورها ولحظاتها … لروحك الرحمة والسلام".
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وأضافت: "للأسف لن أكون متواجدة لوداعك لأنني خارج البلاد، العزاء لي.. ولأسرتك وأولادك ..ريتا . جوني. سيمون . ولكل الأقرباء والأهل.. الصبر لقلوبنا جميعًا….. أرقدي بسلام..و.…الى اللقاء".
 
المصدر: فوشيا
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