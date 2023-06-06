حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة يوجيني ترزق بطفلها الثاني.. شاهدوا صور الطفل

أنجبت الأميرة يوجيني، أميرة يورك، طفلها الثاني في 30 أيار الماضي وأطلقت عليه اسم "جورج".

ونشرت حفيدة الملكة إليزابيث على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتين لطفلها حديث الولادة، إحداهما مع شقيقه الأكبر.

وتابعت: "أطلقنا عليه اسم جورج على اسم جده الأكبر وجده جورج وجدي رونالد"، كما ذكرت أن ابنها الأكبر يستمتع بكونه الشقيق الأكبر.

وكانت الأميرة يوجيني قد فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في شهر كانون الثاني بنشرها صورة جديدة لها مع ابنها أوغسط مرفقة بتعليق كشفت من خلالها عن حملها بطفلها الثاني. (سيدتي)