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المرأة

حفيدة الملكة إليزابيث الأميرة يوجيني ترزق بطفلها الثاني.. شاهدوا صور الطفل

Lebanon 24
06-06-2023 | 02:00
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أنجبت الأميرة يوجيني، أميرة يورك، طفلها الثاني في 30 أيار الماضي وأطلقت عليه اسم "جورج".
 
ونشرت حفيدة الملكة إليزابيث على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتين لطفلها حديث الولادة، إحداهما مع شقيقه الأكبر.
 
 
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وأرفقت منشورها بتعليق كتبت فيه: "أنا وزوجي جاك أردنا إعلامكم بخبر ولادة ابننا الصغير جورج إرنست روني بروكسبانك يوم 30 أيار عام 2023 ويبلغ وزنه 8.49 كلغ و7.1 رطلا".
 
وتابعت: "أطلقنا عليه اسم جورج على اسم جده الأكبر وجده جورج وجدي رونالد"، كما ذكرت أن ابنها الأكبر يستمتع بكونه الشقيق الأكبر.
 
وكانت الأميرة يوجيني قد فاجأت متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" في شهر كانون الثاني بنشرها صورة جديدة لها مع ابنها أوغسط مرفقة بتعليق كشفت من خلالها عن حملها بطفلها الثاني. (سيدتي)
 
 
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