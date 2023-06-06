فنانة شابة تكشف عن معاناتها من مرض نفسي صعب.. هكذا تعافت منه!

تحدثت الفنانة الشابة سارة الشامي عن معاناتها من مرض نفسي يُعرف بـ"فرط القلق"، مؤكدةً أنها استطاعت التعافي من هذا المرض بتدوين أشياء بشكل يومي في دفتر الامتنان.



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وأضافت: "كان في صفحة على "فيسبوك" بتعمل اختبار لو حد عنده اكتئاب أو أي مرض نفسي، وعملت الاختبار ووجدت أن عندي فرط في القلق، وفي البداية رفضت أصدق نتيجة الاختبار، لكن رحت لمعالجة وقالت عندي حالة شديدة من فرط القلق".



وكشفت سارة الشامي كيفية تعافيها من هذا المرض، قائلةً: "تغلبت على المرض ده لوحدي وفخورة جداً إني قدرت أعمل كده، وأصلاً فكرة إني أكون عارفة إن عندي مرض أو حاجة يبقى كده قطعت شوط كبير أوي في رحلة العلاج". وخلال حلولها ضيفةً على برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي تقدّمه الفنانة منى عبد الغني والإعلامية إيمان عز الدين عبر شاشة قناة CBC، قالت سارة: "اكتشفت أن عندي فرط القلق من كل حاجة وبالأخص أهلي، يعني بخاف عليهم أوي، والموضوع بدأ يزيد أكتر وبقيت أخاف وأنا سايقة، وأخاف لما أنام يجيلي خبر وحش، بقيت أخاف من كل حاجة حواليا".وأضافت: "كان في صفحة على "فيسبوك" بتعمل اختبار لو حد عنده اكتئاب أو أي مرض نفسي، وعملت الاختبار ووجدت أن عندي فرط في القلق، وفي البداية رفضت أصدق نتيجة الاختبار، لكن رحت لمعالجة وقالت عندي حالة شديدة من فرط القلق".وكشفت سارة الشامي كيفية تعافيها من هذا المرض، قائلةً: "تغلبت على المرض ده لوحدي وفخورة جداً إني قدرت أعمل كده، وأصلاً فكرة إني أكون عارفة إن عندي مرض أو حاجة يبقى كده قطعت شوط كبير أوي في رحلة العلاج".

وتابعت: "تغلبت على مشكلة الفرط في القلق بدون أدوية، وكان عندي كراسة اسمها كراسة الامتنان، كل يوم قبل ما أنام أكتب فيها حاجات، وبصراحة أنا ممتنة للكراسة دي، وممتنة لربنا ووقفته معايا، وأهلي، والمكان اللي أنا فيه دلوقتي". (لها)