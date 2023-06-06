4 طرق طبيعية للتخلص من علامات التمدّد البيضاء في الجسم

قد تلجأ المرأة إلى مستحضرات التجميل لإزالة العلامات البيضاء عن جسمها والتي عادة ما تكون مكلفة وغير مضمونة النتائج، لذلك فالحلّ للتخفيف من ظهورها هو استخدام بعض الطرق الطبيعية.



يمكنك استخدام الزيوت للحدّ من ظهور علامات التمدّد، حيث إنها تغذّي الجلد وترطّبه.

Advertisement

دلّكي المناطق المصابة بالبقع البيضاء بالزيت، ستساعد هذه الخطوة في تحسين الدورة الدموية وإزالة علامات التمدد.

دلّكي بطنك بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع إضافة الفيتامين هـ عليهما لمدة 30 دقيقة، ثم خذي حماماً دافئاً.



ومن الطرق المفيدة أيضاً، افركي جل الصبّار مباشرةً على جلد البطن، اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وكرري العملية كثيراً.



ويُنصح بعض خبراء الجمال باستخدام العسل الأبيض للتخلص من علامات التمدّد، خذي قطعة قماش مغموسة بقطرات من العسل، وضعيها على المنطقة المصابة، اتركيها لتجف ثم اغسليها بالماء الفاتر.



كما يمكن استخدام زبدة الشيا كزيت وتدليك البطن بها بانتظام وبشكل يومي لمدة نصف ساعة. (لها)