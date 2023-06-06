Advertisement

المرأة

4 طرق طبيعية للتخلص من علامات التمدّد البيضاء في الجسم

Lebanon 24
06-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1074682-638216470881996942.jpg
Doc-P-1074682-638216470881996942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد تلجأ المرأة إلى مستحضرات التجميل لإزالة العلامات البيضاء عن جسمها والتي عادة ما تكون مكلفة وغير مضمونة النتائج، لذلك فالحلّ للتخفيف من ظهورها هو استخدام بعض الطرق الطبيعية.

يمكنك استخدام الزيوت للحدّ من ظهور علامات التمدّد، حيث إنها تغذّي الجلد وترطّبه.
Advertisement
 
 
دلّكي المناطق المصابة بالبقع البيضاء بالزيت، ستساعد هذه الخطوة في تحسين الدورة الدموية وإزالة علامات التمدد.
 
 
دلّكي بطنك بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع إضافة الفيتامين هـ عليهما لمدة 30 دقيقة، ثم خذي حماماً دافئاً.

ومن الطرق المفيدة أيضاً، افركي جل الصبّار مباشرةً على جلد البطن، اتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وكرري العملية كثيراً.

ويُنصح بعض خبراء الجمال باستخدام العسل الأبيض للتخلص من علامات التمدّد، خذي قطعة قماش مغموسة بقطرات من العسل، وضعيها على المنطقة المصابة، اتركيها لتجف ثم اغسليها بالماء الفاتر.

كما يمكن استخدام زبدة الشيا كزيت وتدليك البطن بها بانتظام وبشكل يومي لمدة نصف ساعة. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-06-06
04:45 | 2023-06-06
02:00 | 2023-06-06
23:05 | 2023-06-05
23:00 | 2023-06-05
16:00 | 2023-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website