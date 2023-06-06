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المرأة

من داخل الباركينغ.. هيفا وهبي تظهر بجمبسوت شفاف وبوضعيات جريئة! (صور)

Lebanon 24
06-06-2023 | 04:45
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نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت هيفا بجمبسوت ضيق شفاف أظهر رشاقتها.
 
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وخضعت هيفا لجلسة تصوير داخل الباركينغ حيث ظهرت بوضعيات جريئة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال هيفا وأناقتها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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