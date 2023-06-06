إليكِ 5 نصائح للتعامل مع الطفل مرهف الحس

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يمتلك الطفل مرهف الحس قلباً حنوناً وعاطفة قوية، ولكن المشكلة أن التعامل معه ليس سهلاً، فهو سريع التأثر، فيحتاج الأهل إلى التعامل معه بطريقة خاصة تناسب رهافة مشاعره.إذا كان طفلك مرهفَ الحس وسريع التأثر، فالنصائح الآتية لسوف تساعدك في التعامل معه بشكل صحيح. تابعي القراءة.1- تقبلي شخصية طفلك ولا تنتقديهيمتلك طفلك شخصيّة حساسة، وهو أمر لا يمكن تغييره، فقط يمكن التعامل معه بشكل سليم، وأولى خطوات التعامل تكون عن طريق تقبّل شخصية طفلك، وإظهار حبك غير المشروط له، ولا تنتقدي حساسيته المفرطة أبداً.2- تحققي من الأشياء التي تزعج طفلك وتزيد حساسيتهسوف تلاحظين أن طفلك يصبح شديد الحساسية في ظروف معينة، مثل الزحام الشديد، أو الأماكن غير جيدة التهوية، أو الطقس الحار، ربما تلاحظين أنه يصبح شديد الحساسية في وجود أشخاص معينين. تحققي من الأمور التي تزعج طفلك وتزيد حساسيته، وحاولي حمايته منها عبر توفير ظروف مريحة له.3- تحلي بالصبرعندما يفقد طفلك السيطرة على مشاعره بسبب تعرضه لموقف مؤثر بالنسبة له، تحلي بالصبر، لا توبخي طفلك أو تنتقديه أو تضغطي عليه، وأظهري حبك ودعمك له، حتى تشجعيه على تخطي الانفعال بسهولة وسلام من دون أن تتأثر ثقته بنفسه.4- ركزي على مميزات شخصية طفلكالشخصية مرهفة الحس تمتلك قدرة هائلة على التعاطف مع الآخرين، كما أنها تعني أن الطفل متطور عاطفياً مقارنة بأترابه، لذا ركزي على مميزات شخصية طفلك، واحرصي على الإشارة لمميزاته في أثناء وجوده حتى يكتسب الطفل ثقة في نفسه، ويعمل على تطوير الجوانب الإيجابية من شخصيته.5- اطلبي مساعدة متخصصإذا لاحظتِ أن طفلك شديد الحساسية بطريقة تثير القلق، فاطلبي مساعدة طبيب أو استشاري نفساني، قد يكون السبب عضويًا أو نفسانيًّا وبحاجة إلى تدخل متخصص للحد منه. (نواعم)